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Де Росси - о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить

Италия
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Очень хотели видеть в команде украинца

Де Росси - о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле де Росси прокомментировал трансфер нападающего Артема Довбика. Специалист признался, что подписать украинца было нелегко.

"Это были тяжелые несколько недель на поле и в телефонных разговорах. Некоторые подписания легче оформить, чем другие. В случае Довбика понадобилось вмешательство президента, который поставил себя на первое место, чтобы все решить. Я благодарю его.

Если бы Фридкин не стал у руля, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые подобные случаи приходится решать руководству, и мы счастливы и благодарны за это.

Нам нужен был Довбик: сильный, хорошо проявивший себя в Ла Лиге. Мы счастливы, но он также должен будет приспособиться. Артем очень хорошо проявил себя в команде.

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Игроки, которые пришли сюда, все очень хотели в "Рому". Это было то, о чем я просил. Не часто приходится видеть людей, которые отказываются от денег или более именитых команд, они с умом и сердцем пришли сюда", - сказал тренер.

Довбик дебютировал за "Рому" в контрольном матче с "Олимпиакосом" (1:1). Игрок провел на поле весь второй тайм, результативными действиями не отметился.

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Даниеле де Росси Артем Довбик Рома
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Источник:
vocegiallorossa.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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