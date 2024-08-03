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Де Росси - о подписании Довбика: Понадобилось вмешательство президента, поставившего себя на первое место, чтобы все решить
Очень хотели видеть в команде украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Даниэле де Росси прокомментировал трансфер нападающего Артема Довбика. Специалист признался, что подписать украинца было нелегко.
"Это были тяжелые несколько недель на поле и в телефонных разговорах. Некоторые подписания легче оформить, чем другие. В случае Довбика понадобилось вмешательство президента, который поставил себя на первое место, чтобы все решить. Я благодарю его.
Если бы Фридкин не стал у руля, переговоры по Довбику не были бы разблокированы. Некоторые подобные случаи приходится решать руководству, и мы счастливы и благодарны за это.
Нам нужен был Довбик: сильный, хорошо проявивший себя в Ла Лиге. Мы счастливы, но он также должен будет приспособиться. Артем очень хорошо проявил себя в команде.
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Игроки, которые пришли сюда, все очень хотели в "Рому". Это было то, о чем я просил. Не часто приходится видеть людей, которые отказываются от денег или более именитых команд, они с умом и сердцем пришли сюда", - сказал тренер.
Довбик дебютировал за "Рому" в контрольном матче с "Олимпиакосом" (1:1). Игрок провел на поле весь второй тайм, результативными действиями не отметился.
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