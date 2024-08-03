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В спарринге сошлись бывший и нынешний клуб Кейна. Но без участия самого игрока
Тоттенхэм и Бавария готовятся к новому сезону
Фото: Баварія
Сегодня, 3-го августа, "Тоттенхэм" и "Бавария" провели между собой контрольный матч в Южной Корее. Нападающий Гарри Кейн, который когда-то выступал за "шпор", а ныне представляет мюнхенцев, участия в игре не принимал.
Победу со счетом 2:1 одержала "Бавария". Из состава немцев забивали Видович и Горецка, со стороны англичан - Порро.
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10-го августа команды сойдутся в еще одном спарринге. На этот раз поединок состоится в английском Лондоне.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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