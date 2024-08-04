Кубок Италии. Любимая команда Джанлуиджи Буффона победила

В субботу официально стартовал сезон 2024/25 в Италии. Традиционно - матчами Кубка страны. В предварительном раунде турнира принимают участие восемь команд. В первом матче "Каррарезе", новичок Серии Б, переиграл "Катанию", оставшуюся в Серии С, со счетом 2:1. За фаворита, команду из родного города Джанлуиджи Буффона, за которую болел в детстве, счет на 46-ой минуте открыл Луиджи Керубини. 20-летний футболист арендован у "Ромы". Австралиец Габриэль Попович сравнял на 54-ой минуте. Но на 89-ой минуте 21-летний Леонардо Черри, арендованный у "Ювентуса", принес "Каррарезе" победу.

Во втором матче "Мантова", также вышедшая в Серию Б, переиграла "Торрес", также оставшийся в Серии С. За будущего победителя счет открыл Симоне Тримболи на 14-ой минуте. На 21-ой Антонио Фиори удвоил преимущества. Гола аргентинца Патрисио Гольино на 74-ой минуте "Торресу" не хватило. 2:1.

"Каррарезе" встретится в следующем раунде с "Кальяри", а "Мантова" - с "Лечче", командами из Серии А. А в воскресенье состоятся еще два матча предварительного раунда - "Чезена" сыграет против "Падовы", а "Авеллино" встретится с "Юве Стабией".