Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский принял участие в победе Дженоа над Монако
Контрольная игра
Фото: Дженоа
Сегодня, в воскресенье, состоялся контрольный матч между "Дженоа" и "Монако". Украинский полузащитник итальянской команды Руслан Малиновский вышел на поле на 56-й минуте.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Дженоа". За генуэзцев забивали Мессиас и Мартин. "Монако" отличилось в компенсированное время усилиями Иленикени.
Следующий матч "Дженоа" проведет в Кубке Италии. 9-го августа команда Малиновского встретится с "Реджаной".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Увиделись перед матчем. Довбик дебютировал за Рому в контрольной игре против команды Яремчука
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ломаченко и Стивенсон сцепились на вечере бокса в Лос-Анджелесе. Видео
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн