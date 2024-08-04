Малиновский принял участие в победе Дженоа над Монако

Сегодня, в воскресенье, состоялся контрольный матч между "Дженоа" и "Монако". Украинский полузащитник итальянской команды Руслан Малиновский вышел на поле на 56-й минуте.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Дженоа". За генуэзцев забивали Мессиас и Мартин. "Монако" отличилось в компенсированное время усилиями Иленикени.

Следующий матч "Дженоа" проведет в Кубке Италии. 9-го августа команда Малиновского встретится с "Реджаной".