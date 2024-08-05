Главный новичок топ-лиг: Фабрегас-тренер, Клуни-сосед и владельцы, которые богаче Челси, МЮ и Арсенала вместе взятых

По озеру Комо ежедневно снуют туда-сюда рыбацкие лодки.

Местные называют их "Лючиями" — по имени главной героини классического романа Алессандро Мандзони, которая на одном из таких судов сбежала от ненавистного лорда.

Уже на берегу какая-то рыба идет в мишленовские рестораны, которых здесь великое множество, а какая-то в фастфуд.

И тут же, в нескольких десятках метров от воды, стоит старенький "Джузеппе Синигалья" — самый живописный стадион в мире, как утверждал футбольный писатель Джанни Брера.

Конечно, доля правды в этом есть.

Como 1907 have been promoted to Serie A For the first time since 2003 last night????????



The Stadio Giuseppe Sinigaglia is certainly one for the bucket list???? pic.twitter.com/w4blDOG3od — Football Away Days (@AwayDays_) May 11, 2024

"Я приезжал на озеро на отдых в течение многих лет, поэтому я знал город. Но я ничегошеньки не понимал в местном футболе", - говорит Сеск Фабрегас.

Теперь он главный тренер команды и акционер клуба, выступающего на этом стадионе.

Другой акционер — Тьерри Анри. За координирование команд отвечает Осиан Робертс, с которым связан взлет Уэльса в 2010-е; до недавнего времени консультировал владельцев легенда "Челси" Деннис Уайз. Неплохая компания?

С другой стороны, а какую еще ожидать от этого места?

***

Озеро Комо — магнит для звезд.

Здесь виллы Джорджа Клуни и Ричарда Брэнсона; здесь Бен Аффлек провел медовый месяц с Дженифер Лопес. Именно на берегу Комо Джеймс Бонд восстанавливался от пыток Ле Шифра, а Энакин Скайуокер и Падме Амидала сыграли "тот-самый" мем.

Где-то странно, что местный клуб никогда не выигрывал трофеев, а владели им то Прециози с фейковым просмотром Месси, то вообще жена Майкла Эсьена.

Действительно богатого владельца "Комо" получил лишь в 2019-ом.

???????? O Como 1907 é comandado pelo os irmãos Hartono, Robert e Michael.



São os dois bilionários indonésios (os mais ricos do país) proprietários da Djarum, uma indústria de tabaco.



O património, que segundo a Forbes vale um total de quase 48 bilhões de dólares. pic.twitter.com/1uxSoRDBTj — Como 1907 Brasil ???????????????? (@Como1907BRA) July 14, 2024

Для индонезийских братьев Хартоно все бизнес — от сигарет до телевидения, от банков до отелей. Их суммарное состояние превышает 56 млрд евро — это больше, чем у Джима Рэтклифа ("МЮ"), Тодда Боэли ("Челси") и Стэна Кронке ("Арсенал") вместе взятых.

Когда они пришли, "Комо" только-только поднялся из Серии Д в Серию С, и даже это было успехом.

"Это два разных мира. У нас не было поля для тренировок. В основном мы арендовали искусственное покрытие на высокогорье. И зарплату не получали по несколько месяцев", - улыбается Алессандро Габриэллони.

Он — легенда; играл с командой в Серии С, а уже через несколько недель выведет ее на матч Серии А как капитан.

И да, теперь у "Комо" есть собственная база в 30 минутах езды — там до сих пор грязно, ведь строительство продолжается, но уже есть нормальное поле, раздевалки и ресторан.

***

Мирван Суварсо отвечает здесь за всё, что вне газона.

Индонезиец; доверенное лицо владельцев. Его главная идея — в сочетании футбола с туризмом и лакшери-жизнью в Комо.

"Мы должны улучшить нашу инфраструктуру, чтобы стать ведущим местом для футбольного туризма. Одна сторона — футбольный клуб, другая — предприятие сферы развлечений".

Под руководством Суварсо отдел маркетинга в "Комо" с 5 человек вырос до 45; клуб открыл 350 магазинов, а его годовая выручка от продажи атрибутики выросла с 38 тысяч евро до 3,4 млн.

"Комо" вкладывается в местное крафтовое пиво, делает коллабы с крупнейшими отелями и даже выдает фирменные пеленки младенцам, рождающимся в городе.

Крайне сложно построить с нуля фан-базу в получасе езды от Милана, но они стараются.

Отчасти поэтому "Комо" целых три года играл в Серии Б — индонезийцы уделяют много внимания фундаменту. Выход в элиту уже сейчас — заслуга Фабрегаса, перевыполнившего план.

"Это удивительно, ведь после отставки Морено Лонго наши шансы на повышение оценивали в 12%. Сеск, Ош и другие тренеры провели великолепную работу".

***

Кажется, у Сеска талант.

Он начал прошлый сезон с молодежкой "Комо", а основу возглавил, когда та опустилась на 6-е место. И что было дальше? 17 побед в 28 матчах с разницей мячей +18.

Фабрегас добавил "Комо" владения — с 44% стало 58%.

Линия защиты была третьей самой низкой в Серии Б, а стала второй самой высокой.

При этом он не догматик и говорит, что подстраивается под каждого соперника отдельно:

"Надо анализировать оппонента — что они делают и как; где их слабые места. Исходя из этого, я выбираю тактику. И если у меня нет футболистов, чтобы играть какой-то футбол, то я играю то, что могут мои ребята".

Поскольку Фабрегас еще не имел тренерской лицензии Pro, то официально "Комо" он тренировал лишь месяц — и так стал самым молодым наставником в истории Серии Б. Остальное время 36-летнего Сеска на месте главного менял Осиан Робертс — валлиец, в свое время принимавший у него экзамены в школе тренеров.

"Ош фантастический. Он всегда может подсказать, взглянуть под другим углом. Мы одинаково смотрим на футбол, но его идеи заставляют меня постоянно думать".

Стиль Фабрегаса-Робертса очень нравится местным — в их каденцию посещаемость выросла до 7,000, причем половина купила абонементы.

Конечно, Сеск даже не думает над тем, чтобы уходить из "Комо":

"Куда бы я ни пошел, там я буду лишь главным тренером, а здесь у меня есть нечто большее".

Osian Roberts as manager and Thierry Henry as the assistant teaching Brennan Johnson how to bury chances like prime Titi.



I have a dream and sadly it is just a dream, but fuck me it’s a good one…???????????????????????????? pic.twitter.com/bVupl7yMVy — Jordan (@JordanWebber96) June 21, 2024

***

Тем временем индонезийцы собрали Сеску достойную команду.

Патрик Кутроне, Симоне Верди, Эдоардо Голданига, Даниэле Базелли — все это исполнители уровня Серии А.

Конечно, местным ближе всех Кутроне, поскольку он вырос на берегу озера, прежде чем блеснул в "Милане" и сдулся:

"У меня были предложения от клубов из разных стран, игравших в Лиге Европы и Лиге конференций, но у меня умер отец, и я сказал себе: "Почему бы не вернуться домой и не обрести заново утраченный душевный покой?"

В итоге все сложилось — Кутроне забил 14 голов в минувшей Серии Б.

Уже после выхода в элиту на "Джузеппе Синигалью" прибыли Пепе Рейна, Альберто Морено, Рафаэль Варан, Андреа Белотти — дань туристам и новому уровню, но клуб также оберегает то, что можно назвать "душой".

Так, Фабрегасу ассистирует Массимилиано Гатто — лучший бомбардир Серии С-2021, завершивший карьеру в 28 лет из-за травмы, а молодежку возглавляет Джанкарло Ченти — рекордсмен "Комо" по сыгранным матчам.

Также в команде остались мужчины, заставшие еще Серию С — Сандро Габриэллони и Алессио Йовине.

Вспомнили в Комо и легенд города, как Марко Тарделли, Джанлука Дзамбротта, Пьетро Верховод — еще один бонус к колориту.

"Это то, что мне нравится в Италии. Если ты зайдешь в ресторан в Лондоне, то будто в музей попадаешь, все идеально. Но здесь, в Комо, шеф-повар выходит, а у него еще помидор на фартуке. Вот о чем речь. О семейной, аутентичной атмосфере", - объясняет Тьерри Анри.

***

Тити не первая звезда, вложившаяся в футбольный клуб за последнее время.

"Ливерпуль" с Леброном Джеймсом, "Лидс" с Расселом Уэстбруком, "Бирмингем" с Томом Брэди, "Мальорка" со Стивом Нешом. Килиан Мбаппе вообще выкупил "Кан" и будет руководить как владелец.

В чем фишка "Комо"?

В опыте и понимании развития клуба, которое имеют Анри, Фабрегас и Робертс. Пока азиатский инвестор их слушает — все идет хорошо.

Уже сейчас успехи немалые, однако Сеск твердо стоит обеими ногами на земле:

"Мы должны создать команду, которая не вылетит из Серии А. Если удастся перевыполнить эту задачу — это будет нечто идеальное".

Суварсо тоже доволен — мол, Фабрегас работает за троих, никогда не останавливается.

Сейчас мяч на его стороне — надо как можно скорее подтянуть стадион до норм Серии А. "Джузеппе Синигалья" в собственности города, это усложняет задачу. Впрочем, "Комо" получил разрешение провести три стартовых тура на выезде и уже начал ремонт.

Успеют ли подготовить все 12,000 мест?

Проведут ли в 2025-ом запланированный летний лагерь для американской молодежи, чтобы отобрать лучших в академию?

Внедрят ли систему членства и продажи билетов на основе блокчейна, как заявлено?

"Ci Credo" - "Я верю" - поют фаны на "Джузеппе Синигалья", и то же самое повторяет репортеру взволнованный Анри, который точно вернется сюда после Олимпиады.

Тем временем "Лючии" продолжают бороздить озеро, а туристы все охотнее покупают футболки клуба, который только заявляет о себе.

Кажется, Италии следует привыкать, что "Комо" здесь всерьез и надолго.