Главный новичок топ-лиг: Фабрегас-тренер, Клуни-сосед и владельцы, которые богаче Челси, МЮ и Арсенала вместе взятых

По озеру Комо ежедневно снуют туда-сюда рыбацкие лодки.

Местные называют их "Лючиями" — по имени главной героини классического романа Алессандро Мандзони, которая на одном из таких судов сбежала от ненавистного лорда.

Уже на берегу какая-то рыба идет в мишленовские рестораны, которых здесь великое множество, а какая-то в фастфуд.

И тут же, в нескольких десятках метров от воды, стоит старенький "Джузеппе Синигалья" — самый живописный стадион в мире, как утверждал футбольный писатель Джанни Брера.

Конечно, доля правды в этом есть.

Como 1907 have been promoted to Serie A For the first time since 2003 last night????????



The Stadio Giuseppe Sinigaglia is certainly one for the bucket list???? pic.twitter.com/w4blDOG3od