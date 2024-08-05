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Главный новичок топ-лиг: Фабрегас-тренер, Клуни-сосед и владельцы, которые богаче Челси, МЮ и Арсенала вместе взятых
Добро пожаловать в Комо
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency
По озеру Комо ежедневно снуют туда-сюда рыбацкие лодки.
Местные называют их "Лючиями" — по имени главной героини классического романа Алессандро Мандзони, которая на одном из таких судов сбежала от ненавистного лорда.
Уже на берегу какая-то рыба идет в мишленовские рестораны, которых здесь великое множество, а какая-то в фастфуд.
И тут же, в нескольких десятках метров от воды, стоит старенький "Джузеппе Синигалья" — самый живописный стадион в мире, как утверждал футбольный писатель Джанни Брера.
Конечно, доля правды в этом есть.
Como 1907 have been promoted to Serie A For the first time since 2003 last night????????— Football Away Days (@AwayDays_) May 11, 2024
The Stadio Giuseppe Sinigaglia is certainly one for the bucket list???? pic.twitter.com/w4blDOG3od
"Я приезжал на озеро на отдых в течение многих лет, поэтому я знал город. Но я ничегошеньки не понимал в местном футболе", - говорит Сеск Фабрегас.
Теперь он главный тренер команды и акционер клуба, выступающего на этом стадионе.
Другой акционер — Тьерри Анри. За координирование команд отвечает Осиан Робертс, с которым связан взлет Уэльса в 2010-е; до недавнего времени консультировал владельцев легенда "Челси" Деннис Уайз. Неплохая компания?
С другой стороны, а какую еще ожидать от этого места?
***
Озеро Комо — магнит для звезд.
Здесь виллы Джорджа Клуни и Ричарда Брэнсона; здесь Бен Аффлек провел медовый месяц с Дженифер Лопес. Именно на берегу Комо Джеймс Бонд восстанавливался от пыток Ле Шифра, а Энакин Скайуокер и Падме Амидала сыграли "тот-самый" мем.
Где-то странно, что местный клуб никогда не выигрывал трофеев, а владели им то Прециози с фейковым просмотром Месси, то вообще жена Майкла Эсьена.
Действительно богатого владельца "Комо" получил лишь в 2019-ом.
???????? O Como 1907 é comandado pelo os irmãos Hartono, Robert e Michael.— Como 1907 Brasil ???????????????? (@Como1907BRA) July 14, 2024
São os dois bilionários indonésios (os mais ricos do país) proprietários da Djarum, uma indústria de tabaco.
O património, que segundo a Forbes vale um total de quase 48 bilhões de dólares. pic.twitter.com/1uxSoRDBTj
Для индонезийских братьев Хартоно все бизнес — от сигарет до телевидения, от банков до отелей. Их суммарное состояние превышает 56 млрд евро — это больше, чем у Джима Рэтклифа ("МЮ"), Тодда Боэли ("Челси") и Стэна Кронке ("Арсенал") вместе взятых.
Когда они пришли, "Комо" только-только поднялся из Серии Д в Серию С, и даже это было успехом.
"Это два разных мира. У нас не было поля для тренировок. В основном мы арендовали искусственное покрытие на высокогорье. И зарплату не получали по несколько месяцев", - улыбается Алессандро Габриэллони.
Он — легенда; играл с командой в Серии С, а уже через несколько недель выведет ее на матч Серии А как капитан.
И да, теперь у "Комо" есть собственная база в 30 минутах езды — там до сих пор грязно, ведь строительство продолжается, но уже есть нормальное поле, раздевалки и ресторан.
***
Мирван Суварсо отвечает здесь за всё, что вне газона.
Индонезиец; доверенное лицо владельцев. Его главная идея — в сочетании футбола с туризмом и лакшери-жизнью в Комо.
"Мы должны улучшить нашу инфраструктуру, чтобы стать ведущим местом для футбольного туризма. Одна сторона — футбольный клуб, другая — предприятие сферы развлечений".
Под руководством Суварсо отдел маркетинга в "Комо" с 5 человек вырос до 45; клуб открыл 350 магазинов, а его годовая выручка от продажи атрибутики выросла с 38 тысяч евро до 3,4 млн.
"Комо" вкладывается в местное крафтовое пиво, делает коллабы с крупнейшими отелями и даже выдает фирменные пеленки младенцам, рождающимся в городе.
Крайне сложно построить с нуля фан-базу в получасе езды от Милана, но они стараются.
Отчасти поэтому "Комо" целых три года играл в Серии Б — индонезийцы уделяют много внимания фундаменту. Выход в элиту уже сейчас — заслуга Фабрегаса, перевыполнившего план.
"Это удивительно, ведь после отставки Морено Лонго наши шансы на повышение оценивали в 12%. Сеск, Ош и другие тренеры провели великолепную работу".
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Кажется, у Сеска талант.
Он начал прошлый сезон с молодежкой "Комо", а основу возглавил, когда та опустилась на 6-е место. И что было дальше? 17 побед в 28 матчах с разницей мячей +18.
Фабрегас добавил "Комо" владения — с 44% стало 58%.
Линия защиты была третьей самой низкой в Серии Б, а стала второй самой высокой.
При этом он не догматик и говорит, что подстраивается под каждого соперника отдельно:
"Надо анализировать оппонента — что они делают и как; где их слабые места. Исходя из этого, я выбираю тактику. И если у меня нет футболистов, чтобы играть какой-то футбол, то я играю то, что могут мои ребята".
Поскольку Фабрегас еще не имел тренерской лицензии Pro, то официально "Комо" он тренировал лишь месяц — и так стал самым молодым наставником в истории Серии Б. Остальное время 36-летнего Сеска на месте главного менял Осиан Робертс — валлиец, в свое время принимавший у него экзамены в школе тренеров.
"Ош фантастический. Он всегда может подсказать, взглянуть под другим углом. Мы одинаково смотрим на футбол, но его идеи заставляют меня постоянно думать".
Стиль Фабрегаса-Робертса очень нравится местным — в их каденцию посещаемость выросла до 7,000, причем половина купила абонементы.
Конечно, Сеск даже не думает над тем, чтобы уходить из "Комо":
"Куда бы я ни пошел, там я буду лишь главным тренером, а здесь у меня есть нечто большее".
Osian Roberts as manager and Thierry Henry as the assistant teaching Brennan Johnson how to bury chances like prime Titi.— Jordan (@JordanWebber96) June 21, 2024
I have a dream and sadly it is just a dream, but fuck me it’s a good one…???????????????????????????? pic.twitter.com/bVupl7yMVy
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Тем временем индонезийцы собрали Сеску достойную команду.
Патрик Кутроне, Симоне Верди, Эдоардо Голданига, Даниэле Базелли — все это исполнители уровня Серии А.
Конечно, местным ближе всех Кутроне, поскольку он вырос на берегу озера, прежде чем блеснул в "Милане" и сдулся:
"У меня были предложения от клубов из разных стран, игравших в Лиге Европы и Лиге конференций, но у меня умер отец, и я сказал себе: "Почему бы не вернуться домой и не обрести заново утраченный душевный покой?"
В итоге все сложилось — Кутроне забил 14 голов в минувшей Серии Б.
Уже после выхода в элиту на "Джузеппе Синигалью" прибыли Пепе Рейна, Альберто Морено, Рафаэль Варан, Андреа Белотти — дань туристам и новому уровню, но клуб также оберегает то, что можно назвать "душой".
Так, Фабрегасу ассистирует Массимилиано Гатто — лучший бомбардир Серии С-2021, завершивший карьеру в 28 лет из-за травмы, а молодежку возглавляет Джанкарло Ченти — рекордсмен "Комо" по сыгранным матчам.
Также в команде остались мужчины, заставшие еще Серию С — Сандро Габриэллони и Алессио Йовине.
Вспомнили в Комо и легенд города, как Марко Тарделли, Джанлука Дзамбротта, Пьетро Верховод — еще один бонус к колориту.
"Это то, что мне нравится в Италии. Если ты зайдешь в ресторан в Лондоне, то будто в музей попадаешь, все идеально. Но здесь, в Комо, шеф-повар выходит, а у него еще помидор на фартуке. Вот о чем речь. О семейной, аутентичной атмосфере", - объясняет Тьерри Анри.
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Тити не первая звезда, вложившаяся в футбольный клуб за последнее время.
"Ливерпуль" с Леброном Джеймсом, "Лидс" с Расселом Уэстбруком, "Бирмингем" с Томом Брэди, "Мальорка" со Стивом Нешом. Килиан Мбаппе вообще выкупил "Кан" и будет руководить как владелец.
В чем фишка "Комо"?
В опыте и понимании развития клуба, которое имеют Анри, Фабрегас и Робертс. Пока азиатский инвестор их слушает — все идет хорошо.
Уже сейчас успехи немалые, однако Сеск твердо стоит обеими ногами на земле:
"Мы должны создать команду, которая не вылетит из Серии А. Если удастся перевыполнить эту задачу — это будет нечто идеальное".
Суварсо тоже доволен — мол, Фабрегас работает за троих, никогда не останавливается.
Сейчас мяч на его стороне — надо как можно скорее подтянуть стадион до норм Серии А. "Джузеппе Синигалья" в собственности города, это усложняет задачу. Впрочем, "Комо" получил разрешение провести три стартовых тура на выезде и уже начал ремонт.
Успеют ли подготовить все 12,000 мест?
Проведут ли в 2025-ом запланированный летний лагерь для американской молодежи, чтобы отобрать лучших в академию?
Внедрят ли систему членства и продажи билетов на основе блокчейна, как заявлено?
"Ci Credo" - "Я верю" - поют фаны на "Джузеппе Синигалья", и то же самое повторяет репортеру взволнованный Анри, который точно вернется сюда после Олимпиады.
Тем временем "Лючии" продолжают бороздить озеро, а туристы все охотнее покупают футболки клуба, который только заявляет о себе.
Кажется, Италии следует привыкать, что "Комо" здесь всерьез и надолго.
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