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Кубок Италии. Команда сына Клинсманна выбила первую команду Дель Пьеро

Италия

Предварительный раунд завершен

Кубок Италии. Команда сына Клинсманна выбила первую команду Дель Пьеро

Coppa

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Предварительный раунд Кубка Италии завершен. Определились четыре команды, которые присоединятся к еще 12-ти в первом раунде турнира. В воскресенье состоялись два матча. Новичок Серии Б "Чезена" дома выбил "Падову", оставшуюся в Серии С (первую команду Алессандро Дель Пьеро). А другой новичок - "Юве Стабия" - в гостях как раз проиграл команде, оставшейся в Серии С - "Авеллино".

Следует отметить, что на скамье запасных "Чезены" матч провел ее вратарь 27-летний Джонатан Клинсманн - сын Юргена Клинсманна, бывший игрок молодежной и юношеских сборных США. Команда справилась без его активной помощи, забив силами Огустуса Каргбо на девятой минуте, Кристиана Шпенди на 38-ой и Маттео Франческони на 86-ой. Ответил на эти голы лишь Маттиа Бортолусси на 73-ей.

"Авеллино" же помогли голы Алессио Трибуцци на второй и 66-ой минутах и Паоло Фраскаторе на первой добавленной к первому тайму. Кевин Пископо на 21-ой лишь временно сравнял счет.

В следующем раунде "Чезена" встретится с "Вероной", а "Авеллино" - с "Удинезе".

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