Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА

Нападающий "Аталанты" Джанлука Скамакка получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче против "Пармы" (1:4)

Сегодня, 5 августа, игроку будет сделана артроскопическая операция. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

По данным итальянских СМИ, Скамакка выбыл из строя на 6-7 месяцев.

В прошлом сезоне Джанлука записал на свой счёт 19 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

14 августа "Аталанта" сыграет против мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.