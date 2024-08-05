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Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА
Будут ли искать замену?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аталанты" Джанлука Скамакка получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче против "Пармы" (1:4)
Сегодня, 5 августа, игроку будет сделана артроскопическая операция. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.
По данным итальянских СМИ, Скамакка выбыл из строя на 6-7 месяцев.
В прошлом сезоне Джанлука записал на свой счёт 19 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.
14 августа "Аталанта" сыграет против мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.
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