  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА

Италия

Будут ли искать замену?

Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аталанты" Джанлука Скамакка получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче против "Пармы" (1:4)

Сегодня, 5 августа, игроку будет сделана артроскопическая операция. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

По данным итальянских СМИ, Скамакка выбыл из строя на 6-7 месяцев.

В прошлом сезоне Джанлука записал на свой счёт 19 голов и 7 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

14 августа "Аталанта" сыграет против мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Экс-капитан Барселоны может воссоединиться с Фабрегасом в Италии. Правда, уже в роли подопечного
yellow-arrow
Главный новичок топ-лиг: Фабрегас-тренер, Клуни-сосед и владельцы, которые богаче Челси, МЮ и Арсенала вместе взятых
yellow-arrow
Экс-полузащитник Милана перешёл в Аль-Шабаб
Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) травма Джанлука Скамакка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Atalanta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости