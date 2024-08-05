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Основной защитник Ювентуса продлил контракт с клубом

Италия

Ещё на пять лет

Основной защитник Ювентуса продлил контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает ilBiancoNero.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2029 года. Также предусматривается увеличение суммы отступных за центрбека (нынешная сумма - 60 млн. евро). Зарплата Глейсона будет составлять 6 млн. евро в год.

Напомним, Бремер перешёл в "Ювентус" в 2022-м году из "Торино", и с того времени провёл 83 матча за туринский клуб во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) контракт Глейсон Бремер
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Опубликовал: Александр Бураков
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