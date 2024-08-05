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Основной защитник Ювентуса продлил контракт с клубом
Ещё на пять лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает ilBiancoNero.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2029 года. Также предусматривается увеличение суммы отступных за центрбека (нынешная сумма - 60 млн. евро). Зарплата Глейсона будет составлять 6 млн. евро в год.
Напомним, Бремер перешёл в "Ювентус" в 2022-м году из "Торино", и с того времени провёл 83 матча за туринский клуб во всех турнирах.
⚪️⚫️ La storia tra #Bremer e la #Juventus continua!— ilBiancoNero (@ilbianconerocom) August 5, 2024
✍️ Accordo fino al 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/mFoYsFvkQb
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