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Бремер - о новом контракте с Ювентусом: Я верю в этот проект

Италия

Игрок поделился своими эмоциями

Бремер - о новом контракте с Ювентусом: Я верю в этот проект

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 августа, защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом".

Футболист прокомментировал свое решение остаться в туринском клубе.

"Я очень рад, что продолжил сотрудничество с "Ювентусом". Я очень хотел этого, потому что я верю в этот проект и хочу выкладываться на полную именно в этом клубе. Forza Juve, вперед вместе".

Напомним, что новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2029 года.

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Ювентус (Турин) Глейсон Бремер
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:16
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Комментарии 1
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:16
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
Ответить
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