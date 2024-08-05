Бремер - о новом контракте с Ювентусом: Я верю в этот проект

Сегодня, 5 августа, защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом".

Футболист прокомментировал свое решение остаться в туринском клубе.

"Я очень рад, что продолжил сотрудничество с "Ювентусом". Я очень хотел этого, потому что я верю в этот проект и хочу выкладываться на полную именно в этом клубе. Forza Juve, вперед вместе".