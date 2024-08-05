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Бремер - о новом контракте с Ювентусом: Я верю в этот проект
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 августа, защитник Глейсон Бремер подписал новый контракт с "Ювентусом".
Футболист прокомментировал свое решение остаться в туринском клубе.
"Я очень рад, что продолжил сотрудничество с "Ювентусом". Я очень хотел этого, потому что я верю в этот проект и хочу выкладываться на полную именно в этом клубе. Forza Juve, вперед вместе".
Напомним, что новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2029 года.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:16
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