Новичок Милана рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер

Новый центральный защитник "Милана" Страхиня Павлович рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер и высказался о предстоящем сезоне.

"Это легендарная цифра, и я счастлив, что могу носить именно этот номер. Кстати, это также был мой номер в "Зальцбурге", я обожаю этот номер". Читайте также Милан подписал контракт с сербским центрбеком из Зальцбурга

"Я готов к предстоящему сезону, увижу, чего ждет от меня тренер. Я готов сделать все, что он от меня попросит", - добавил игрок.

Напомним что Павлович заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.