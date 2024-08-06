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Новичок Милана рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер
Игрок также высказался о предстоящем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый центральный защитник "Милана" Страхиня Павлович рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер и высказался о предстоящем сезоне.
"Это легендарная цифра, и я счастлив, что могу носить именно этот номер. Кстати, это также был мой номер в "Зальцбурге", я обожаю этот номер".
"Я готов к предстоящему сезону, увижу, чего ждет от меня тренер. Я готов сделать все, что он от меня попросит", - добавил игрок.
Напомним что Павлович заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
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