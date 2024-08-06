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Новичок Милана рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер

Италия

Игрок также высказался о предстоящем сезоне

Новичок Милана рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый центральный защитник "Милана" Страхиня Павлович рассказал, почему решил выбрать именно 31 номер и высказался о предстоящем сезоне.

"Это легендарная цифра, и я счастлив, что могу носить именно этот номер. Кстати, это также был мой номер в "Зальцбурге", я обожаю этот номер".

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"Я готов к предстоящему сезону, увижу, чего ждет от меня тренер. Я готов сделать все, что он от меня попросит", - добавил игрок.

Напомним что Павлович заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

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Зальцбург Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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