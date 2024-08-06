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Ювентус вскоре начнет переговоры с агентами вингера Порту - СМИ

Италия

Галено может перейти в Серию А

Ювентус вскоре начнет переговоры с агентами вингера Порту - СМИ

getty images

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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли в ближайшее время встретится с агентами вингера "Порту" Галено.

Как сообщает издание Football Italia, туринский клуб готов сделать серьезное предложение "Порту", чтобы приобрести бразильского футболиста.

В прошлом сезоне вингер забил 16 голов и отдал 12 результативных передач в 48 матчах.

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Порту (Португалия) Галено Ювентус
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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