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Ювентус вскоре начнет переговоры с агентами вингера Порту - СМИ
Галено может перейти в Серию А
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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли в ближайшее время встретится с агентами вингера "Порту" Галено.
Как сообщает издание Football Italia, туринский клуб готов сделать серьезное предложение "Порту", чтобы приобрести бразильского футболиста.
В прошлом сезоне вингер забил 16 голов и отдал 12 результативных передач в 48 матчах.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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