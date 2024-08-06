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Рома хочет подписать хавбека Лестера
Итальянцы уже начали переговоры
Фото: Лестер
"Рома" ведет переговоры с "Лестером" по трансферу перспективного полузащитника Бубакари Сумаре.
По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы готовы предложить за 25-летнего футболиста максимум 15 миллионов евро.
Сумаре весь прошлый сезон выступал за "Севилью" на правах аренды, где сыграл 34 матча и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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