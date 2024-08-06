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Милан близок к подписанию защитника Тоттенхэма

Италия
Обновлено

Переговоры между клубами находятся на завершающем этапе

Милан близок к подписанию защитника Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" близок к подписанию защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла.

По словам журналиста Николо Скиры, переговоры между клубами находятся на завершающем этапе. Ожидается, что стоимость трансфера составит 15 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан до 2029 года с годовой зарплатой 2 миллиона евро.

Добавим, что Роял в прошлом сезоне провел 24 матча и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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