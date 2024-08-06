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Министр спорта Италии признал, что подготовиться к Евро-2032 будет сложно
До начала турнира мы должны назвать пять или шесть стадионов (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр спорта Италии Андреа Абоди признал, что страна столкнулась с серьезными проблемами в строительстве новых стадионов. Даже подготовка к Евро-2032, которое итальянцы будут принимать совместно с Турцией, будет сложной задачей.
Некоторые стадионы нуждаются в масштабной реконструкции, поскольку последний раз ремонтные работы проводилась во время Чемпионата мира по футболу 1990 года. Поэтому инфраструктура некоторых арен находится в запущенном состоянии.
"До начала ЕВРО-2032 мы должны назвать пять или шесть стадионов. Я создал рабочую группу вместе с министром финансов Джанкарло Джорджетти, чтобы принимать финансовые и административные решения", - сказал Абоди.
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