Министр спорта Италии признал, что подготовиться к Евро-2032 будет сложно

Министр спорта Италии Андреа Абоди признал, что страна столкнулась с серьезными проблемами в строительстве новых стадионов. Даже подготовка к Евро-2032, которое итальянцы будут принимать совместно с Турцией, будет сложной задачей.

Некоторые стадионы нуждаются в масштабной реконструкции, поскольку последний раз ремонтные работы проводилась во время Чемпионата мира по футболу 1990 года. Поэтому инфраструктура некоторых арен находится в запущенном состоянии.