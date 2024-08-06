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Талантливый защитник Ювентуса покинул команду и присоединился к Кремонезе
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Томмазо Барбьери покинул "Ювентус U-23" и подписал контракт с "Кремонезе".
Клуб не сообщает деталей сделки, но по информации Николо Скиры, игрок заключил соглашение до 2028 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год. "Кремонезе" заплатил за футболиста 2,5 миллиона евро.
"Теперь Барбьери окончательно покидает наш клуб и переходит в "Кремонезе": удачи Томмазо", - говорится в заявлении туринского клуба.
Ufficiale | Tommaso Barbieri si trasferisce alla Cremonese— JuventusFC (@juventusfc) August 6, 2024
In bocca al lupo!
Защитник выступал за "Ювентус U-23" с 2020 года. За это время футболист сыграл 70 матчей, в которых отдал 6 ассистов.
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