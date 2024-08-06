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Талантливый защитник Ювентуса покинул команду и присоединился к Кремонезе

Италия
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Талантливый защитник Ювентуса покинул команду и присоединился к Кремонезе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Томмазо Барбьери покинул "Ювентус U-23" и подписал контракт с "Кремонезе".

Клуб не сообщает деталей сделки, но по информации Николо Скиры, игрок заключил соглашение до 2028 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год. "Кремонезе" заплатил за футболиста 2,5 миллиона евро.

"Теперь Барбьери окончательно покидает наш клуб и переходит в "Кремонезе": удачи Томмазо", - говорится в заявлении туринского клуба.

Защитник выступал за "Ювентус U-23" с 2020 года. За это время футболист сыграл 70 матчей, в которых отдал 6 ассистов.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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