Дубль Левандовски не спас от поражения. Барселона - Милан 2:2 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор спарринга

В ночь на 7 августа в американском Балтиморе в рамках товарищеского матча сошлись "Барселона" и "Милан".

Уже к 15-й минуте встречи "россонери" повели со счётом 2:0 благодаря забитым мячам Луки Йовича и Кристиана Пулишича, но благодаря дублю Роберта Левандовского каталонцы восстановили паритет.

Но несмотря на усилия польского форварда, победа всё же осталась за "Миланом", который оказался сильнее в серии пенальти - 4:3.

Товарищеский матч

"Барселона" - "Милан" 2:2 (3:4 по пен.)

Голы: Левандовский 22, 58 — Йович 10, Пулишич 15