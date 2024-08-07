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Дубль Левандовского не спас от поражения. Барселона - Милан 2:2 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор спарринга
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Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 7 августа в американском Балтиморе в рамках товарищеского матча сошлись "Барселона" и "Милан".
Уже к 15-й минуте встречи "россонери" повели со счётом 2:0 благодаря забитым мячам Луки Йовича и Кристиана Пулишича, но благодаря дублю Роберта Левандовского каталонцы восстановили паритет.
Но несмотря на усилия польского форварда, победа всё же осталась за "Миланом", который оказался сильнее в серии пенальти - 4:3.
Товарищеский матч
"Барселона" - "Милан" 2:2 (3:4 по пен.)
Голы: Левандовский 22, 58 — Йович 10, Пулишич 15
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