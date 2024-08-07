  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дубль Левандовского не спас от поражения. Барселона - Милан 2:2 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор спарринга
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль Левандовского не спас от поражения. Барселона - Милан 2:2 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор спарринга

Италия
Обновлено

В лотерее выиграли итальянцы

Дубль Левандовского не спас от поражения. Барселона - Милан 2:2 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор спарринга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 7 августа в американском Балтиморе в рамках товарищеского матча сошлись "Барселона" и "Милан".

Уже к 15-й минуте встречи "россонери" повели со счётом 2:0 благодаря забитым мячам Луки Йовича и Кристиана Пулишича, но благодаря дублю Роберта Левандовского каталонцы восстановили паритет.

Но несмотря на усилия польского форварда, победа всё же осталась за "Миланом", который оказался сильнее в серии пенальти - 4:3.

Товарищеский матч

"Барселона" - "Милан" 2:2 (3:4 по пен.)

Голы: Левандовский 22, 58 — Йович 10, Пулишич 15

По теме
yellow-arrow
Защитник Ювентуса перешел в клуб из Чемпионшипа
yellow-arrow
Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро
yellow-arrow
Фонсека: Главная цель Милана в новом сезоне - выиграть Скудетто
Роберт Левандовский Товарищеский матч Барселона Милан Кристиан Пулишич Лука Йович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.08.2024 в 13:23
Хорошая новость к утренней чашке кофе! Когда дерут барселонских сепаров во всем мире смеюца дети и цветут сады!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.08.2024 в 13:23
Хорошая новость к утренней чашке кофе! Когда дерут барселонских сепаров во всем мире смеюца дети и цветут сады!
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
07.08.2024 в 13:57
А в Украине, пи@ар ты ка.цапский, идёт война, взрываются дома, гибнут люди и плачут дети.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
07.08.2024 в 12:13
А какие нах пенальти в ТИ, шо за бред, это шо, какой-то турнир или кубок? А эти из сридакции уже сразу о поражении. Вот же ж бакланы дебильные блъ.
Ответить
1
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.08.2024 в 11:40
Это что за школьник третьего класса сочинил эту несуразицу - про дубль поляка, который не спас от поражения? Основное время закончилось как? Была ничья? Так значит дубль Роберта спас Барсу? Как минимум, дубль Роберта продлил игру, не так ли? Короче, удивительные вы люди из "уа футбола"...У вас Де Дзерби не Роберто, а Марсель... У вас здесь пасется кучка больных на голову фанатов позорного реала, которые кроме матюков и сквернословия ничего не могут из себя выдавить...И реакции от вас - ноль... Но, зато фанатов Великой Барселоны, только за то, что отвечают глупым фанатам позорного реала тем же (по принципу - не даём себя в обиду), сразу отправляют в бан... Смешные вы, честное слово...
Ответить
1
2
avatar
Вarcelinius
07.08.2024 в 12:08
Да там в сридакции все ядом дышат на Барсу. Их наверное и принимают на работу по такому критерию. Дебилы блъ..
Ответить
1
2
avatar
Вarcelinius
07.08.2024 в 12:17
Притом, шо за счёт хейта Барсы ещё и кормятся, уроды блъ..
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости