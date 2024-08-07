Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Главная цель Милана в новом сезоне - выиграть Скудетто
Амбиции бывшего наставника "Шахтёра"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека дал комментарий после победы над "Барселоной" (2:2, 4:3 по пен.) в товарищеском поединке.
"Я очень доволен игроками, их смелостью, тем, как они играют. Всеми игроками. Ребята были фантастическими в эти несколько недель. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы предпринимаем правильные шаги. Турне вышел очень положительным, остались хорошие чувства.
Наша главная цель в новом сезоне - выиграть Скудетто", - приводит слова португальца Gazzetta.it.
Сезон 2024/25 Серии А начнётся 17 августа.
Популярное сейчас
- Обидная ничья Динамо, новая работа Луческу, трансфер Альвареса за 95 млн. Главные новости за 6 августа
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча
- Кубок Италии. Любимая команда Джанлуиджи Буффона победила
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Шовковский: Пытались удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. Должны были действовать более уверенно