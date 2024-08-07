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Фонсека: Главная цель Милана в новом сезоне - выиграть Скудетто

Италия

Амбиции бывшего наставника "Шахтёра"

Фонсека: Главная цель Милана в новом сезоне - выиграть Скудетто

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека дал комментарий после победы над "Барселоной" (2:2, 4:3 по пен.) в товарищеском поединке.

"Я очень доволен игроками, их смелостью, тем, как они играют. Всеми игроками. Ребята были фантастическими в эти несколько недель. Нам еще многое предстоит улучшить, но мы предпринимаем правильные шаги. Турне вышел очень положительным, остались хорошие чувства.

Наша главная цель в новом сезоне - выиграть Скудетто", - приводит слова португальца Gazzetta.it.

Сезон 2024/25 Серии А начнётся 17 августа.

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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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