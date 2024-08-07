Новичок Ювентуса рассказал, почему решил покинуть Премьер-Лигу и перейти в Серию А

Новичок "Ювентуса" Дуглас Луис ответил на вопросы журналов, почему он решил покинуть "Астон Виллу" и присоединиться к туринскому клубу.

"Я уверен, что любой игрок в мире хотел бы поиграть за "Ювентус", и я не исключение".

Напомним, что Луис присоединился к итальянской команде 1 июля этого года. Футболист подписал договор до 30 июня 2029 года.