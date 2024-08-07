  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Ювентуса рассказал, почему решил покинуть Премьер-Лигу и перейти в Серию А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Ювентуса рассказал, почему решил покинуть Премьер-Лигу и перейти в Серию А

Италия

Дуглас Луис поделился своими мыслями

Новичок Ювентуса рассказал, почему решил покинуть Премьер-Лигу и перейти в Серию А

Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий

Новина українською

Новичок "Ювентуса" Дуглас Луис ответил на вопросы журналов, почему он решил покинуть "Астон Виллу" и присоединиться к туринскому клубу.

"Я уверен, что любой игрок в мире хотел бы поиграть за "Ювентус", и я не исключение".

Напомним, что Луис присоединился к итальянской команде 1 июля этого года. Футболист подписал договор до 30 июня 2029 года.

По теме
yellow-arrow
Защитник Ювентуса перешел в клуб из Чемпионшипа
yellow-arrow
Официально: Марсель арендовал хавбека Интера с правом выкупа за 35 млн евро
yellow-arrow
Фонсека: Главная цель Милана в новом сезоне - выиграть Скудетто
Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Дуглас Луис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости