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Новичок Ювентуса рассказал, почему решил покинуть Премьер-Лигу и перейти в Серию А
Дуглас Луис поделился своими мыслями
Фото: twitter.com/avfcofficial/Автор - невідомий
Новичок "Ювентуса" Дуглас Луис ответил на вопросы журналов, почему он решил покинуть "Астон Виллу" и присоединиться к туринскому клубу.
"Я уверен, что любой игрок в мире хотел бы поиграть за "Ювентус", и я не исключение".
Напомним, что Луис присоединился к итальянской команде 1 июля этого года. Футболист подписал договор до 30 июня 2029 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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