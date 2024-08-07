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Рома хочет подписать защитника Севильи
Переговоры между клубами продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" работает над усилением состава команды перед стартом нового сезона.
По информации Football Italia, клуб вступил в переговоры с "Севильей" о покупке французского защитника Лоика Баде.
Римляне надеются снизить стоимость трансфера игрока и предлагают испанцам обменяться футболистами, однако "Севилья" не заинтересована в этом. Переговоры между клубами продолжаются.
Баде в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.
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