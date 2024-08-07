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Рома хочет подписать защитника Севильи

Италия
Обновлено

Переговоры между клубами продолжаются

Рома хочет подписать защитника Севильи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" работает над усилением состава команды перед стартом нового сезона.

По информации Football Italia, клуб вступил в переговоры с "Севильей" о покупке французского защитника Лоика Баде.

Римляне надеются снизить стоимость трансфера игрока и предлагают испанцам обменяться футболистами, однако "Севилья" не заинтересована в этом. Переговоры между клубами продолжаются.

Баде в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Севилья Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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