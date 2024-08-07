Де Хеа близок к подписанию контракта с Фиорентиной

Вероятно, Давид де Хеа, легендарный голкипер "Манчестер Юнайтед", наконец-то нашел новый клуб.

Как сообщает Football-Еѕрапапа, футболист может присоединиться к "Фиорентине". Де Хеа снизил свои финансовые требования и готов подписать однолетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на один год. Испанец станет основным голкипером "фиалок".

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.