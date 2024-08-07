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Аталанта договорилась о подписании форварда из Дженоа

Италия
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Аталанта договорилась о подписании форварда из Дженоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" договорилась о подписании контракта с нападающим Матео Ретеги из "Дженоа".

Как сообщает Фабрицио Романо, все стороны уже договорились между собой об условиях договора. "Аталанта" заплатит за футболиста 22 миллиона евро плюс 3 млн бонусами.

Матео в прошлом сезоне сыграл 31 матч, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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