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Ювентус почти договорился с Ниццей о трансфере защитника

Италия
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Ювентус почти договорился с Ниццей о трансфере защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" близок к оформлению трансфера защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, спортивный директор "Юве" Кристиано Джунтоли провел успешные переговоры с представителями футболиста. Благодаря улучшенному предложению туринского клуба, Тодибо готов перейти в Серию А.

Добавим, что Жан-Клер в прошлом сезоне провел 33 матча и отметился 3 результативными передачами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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