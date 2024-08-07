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Ювентус почти договорился с Ниццей о трансфере защитника
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" близок к оформлению трансфера защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, спортивный директор "Юве" Кристиано Джунтоли провел успешные переговоры с представителями футболиста. Благодаря улучшенному предложению туринского клуба, Тодибо готов перейти в Серию А.
Добавим, что Жан-Клер в прошлом сезоне провел 33 матча и отметился 3 результативными передачами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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