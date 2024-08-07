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Защитник Интера решил отложить переговоры по новому контракту
Будущее Дюмфриса пока неизвестно
Фото: SempreInter
В последнее время было много слухов о том, что защитник "Интера" Дензел Дюмфрис продлит контракт со своим клубом.
Однако нидерландец пока решил отложить переговоры по новому соглашению до конца трансферного окна.
Текущий контракт 28-летнего Дюмфриса рассчитан до лета 2025 года, поэтому "Интер" стремится продлить сотрудничество с игроком, но сам Дензел хотел бы перейти в другой клуб.
Напомним, за прошлый сезон защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
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