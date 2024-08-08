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Победный дубль экс-вингера Байера. Интер - Аль-Иттихад 0:2. Видео голов и обзор спарринга

Италия

Бензема и Ко неожиданно обыграли чемпиона Италии

Победный дубль экс-вингера Байера. Интер - Аль-Иттихад 0:2. Видео голов и обзор спарринга

Getty Images/Global Images Ukraine

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7 августа, в итальянской Монце состоялся товарищеский матч между "Интером" и "Аль-Иттихаду". Победа осталась за саудовским клубом со счётом 2:0.

Два гола на свой счёт записал бывший вингер "Байера" и "Астон Виллы" Мусса Диаби.

7 августа. Монца. "Ю Пауэр".

"Интер" - "Аль-Иттихад" 0:2

Голы: Диаби 25, 46

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Товарищеский матч Интер (Милан) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Мусса Диаби
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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