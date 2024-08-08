Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный дубль экс-вингера Байера. Интер - Аль-Иттихад 0:2. Видео голов и обзор спарринга
Бензема и Ко неожиданно обыграли чемпиона Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
7 августа, в итальянской Монце состоялся товарищеский матч между "Интером" и "Аль-Иттихаду". Победа осталась за саудовским клубом со счётом 2:0.
Два гола на свой счёт записал бывший вингер "Байера" и "Астон Виллы" Мусса Диаби.
7 августа. Монца. "Ю Пауэр".
"Интер" - "Аль-Иттихад" 0:2
Голы: Диаби 25, 46
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Украинский боксер Александр Хижняк победил в финале и взял золото Олимпийских игр
- Мудрик: Цените настоящих болельщиков. ФОТО
- Кубок Италии. Команда сына Клинсманна выбила первую команду Дель Пьеро
- Бартулович – о прогнозе на матч Кривбасса: Победа 1:0 с ожиданием собственного шанса
- Роналдо решил остаться владельцем Реал Вальядолида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн