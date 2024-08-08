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Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной
Получился мини-скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подтвердил
"У Копмейнерса уже есть соглашение с "Ювентусом", он не хочет тренироваться с нами. Он говорит, что находится в состоянии стресса. Играть он больше не будет.
Клуб чувствует себя шантажированным в связи с этой ситуацией", - цитирует специалиста Il Bianco Nero.
В прошлом сезоне Копмейнерс отличился 15 голами и 7 ассистами в 51 матче во всех турнирах.
14 августа "Аталанта" сыграет с "Реалом" за Суперкубок УЕФА.
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