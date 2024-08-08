  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной

Италия

Получился мини-скандал

Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию о будущем трансфере Тена Копмейнерса в "Ювентус".

"У Копмейнерса уже есть соглашение с "Ювентусом", он не хочет тренироваться с нами. Он говорит, что находится в состоянии стресса. Играть он больше не будет.

Клуб чувствует себя шантажированным в связи с этой ситуацией", - цитирует специалиста Il Bianco Nero.

В прошлом сезоне Копмейнерс отличился 15 голами и 7 ассистами в 51 матче во всех турнирах.

14 августа "Аталанта" сыграет с "Реалом" за Суперкубок УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Интер представил выездную форму на новый сезон
yellow-arrow
Победный дубль экс-вингера Байера. Интер - Аль-Иттихад 0:2. Видео голов и обзор спарринга
yellow-arrow
Защитник Интера решил отложить переговоры по новому контракту
Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Тён Копмейнерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Bianco Nero
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости