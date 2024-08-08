Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию о будущем трансфере Тена Копмейнерса в "Ювентус".

"У Копмейнерса уже есть соглашение с "Ювентусом", он не хочет тренироваться с нами. Он говорит, что находится в состоянии стресса. Играть он больше не будет.

Клуб чувствует себя шантажированным в связи с этой ситуацией", - цитирует специалиста Il Bianco Nero.