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Интер представил выездную форму на новый сезон
Изысканный стиль
Inter
"Интер" презентовал комплект новой выездной формы на сезон-2024/25.
"В новом выездном комплекте переплетаются цвета архитектуры города с изысканной элегантностью высокой моды Милана. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая на комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана, которая на протяжении многих лет использовалась в качестве фона для новых коллекций миланской моды", - говорится в заявлении на официальном сайте "нерадзурри".
Напомним, техническим спонсором "Интера" является американская компания Nike.
Un’estetica dinamica, uno stile innovativo, una tradizione vincente ⚡️— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 8, 2024
La grandezza è un cielo pieno di stelle ⭐️⭐️????#ForzaInter | @nikefootball
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