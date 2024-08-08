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Интер представил выездную форму на новый сезон

Италия

Изысканный стиль

Интер представил выездную форму на новый сезон

Inter

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"Интер" презентовал комплект новой выездной формы на сезон-2024/25.

"В новом выездном комплекте переплетаются цвета архитектуры города с изысканной элегантностью высокой моды Милана. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая на комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана, которая на протяжении многих лет использовалась в качестве фона для новых коллекций миланской моды", - говорится в заявлении на официальном сайте "нерадзурри".

Напомним, техническим спонсором "Интера" является американская компания Nike.

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Источник:
Inter
Опубликовал: Александр Бураков
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