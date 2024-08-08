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Фиорентина договорилась о трансфере марокканского хавбека Реймса
Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" договорился о трансфере 22-летнего полузащитника Амира Ричардсона из французского "Реймса".
По информации журналиста Оливес-Берте, сумма трансфера превысит 10 миллионов евро. Как только все стороны согласуют детали договора, футболист пройдет медицинский осмотр.
У Амира контракт с "Реймсом" рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Cyril Olivès-Berthet
Опубликовал: Екатерина Власова
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