Фиорентина договорилась о трансфере марокканского хавбека Реймса

"Фиорентина" договорился о трансфере 22-летнего полузащитника Амира Ричардсона из французского "Реймса".

По информации журналиста Оливес-Берте, сумма трансфера превысит 10 миллионов евро. Как только все стороны согласуют детали договора, футболист пройдет медицинский осмотр.

У Амира контракт с "Реймсом" рассчитан до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.