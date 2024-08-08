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Аталанта вскоре объявит о трансфере молодого защитника Альмерии

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Аталанта вскоре объявит о трансфере молодого защитника Альмерии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" вскоре объявит о подписании контракта с защитником "Альмерии" Марко Пубилем.

По словам Фабрицио Романо, клубы завершили подготовку документов. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, но может вырасти до 20 млн благодаря дополнительным бонусам.

Марк присоединился к "Альмерии" в 2023 году, где успел сыграть 23 матча, забить 1 гол и отдать 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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