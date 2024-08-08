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Ювентус сделал новое предложение Аталанте за одного из лидеров команды
Клуб готов установить новый трансферный рекорд в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" продолжает активно работать на трансферном рынке.
По данным Фабрицио Романо, туринский клуб сделал новое, еще более выгодное предложение "Аталанте" по переходу нидерландского хавбека Тёна Копмейнерса.
Сумма трансфера может составить 55 миллионов евро, что станет рекордной для Серии А за переход игрока на позиции полузащитника.
В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.
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