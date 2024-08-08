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Клуб Ярмолюка вскоре подпишет контракт с хавбеком Наполи

Италия
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Уже все согласовано

Клуб Ярмолюка вскоре подпишет контракт с хавбеком Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Йенс Каюсте, полузащитник "Наполи", вскоре станет игроком "Брентфорда". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны уже достигли устных договоренностей по аренде игрока с правом выкупа за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Каюсте присоединился к "Наполи" в 2023 году из "Реймса". Хавбек в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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