Клуб Ярмолюка вскоре подпишет контракт с хавбеком Наполи

Йенс Каюсте, полузащитник "Наполи", вскоре станет игроком "Брентфорда". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, стороны уже достигли устных договоренностей по аренде игрока с правом выкупа за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Каюсте присоединился к "Наполи" в 2023 году из "Реймса". Хавбек в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, в которых отдал 2 ассиста.