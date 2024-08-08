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ФК Лечче готовится к масштабной реконструкции своего стадиона Виа дель Маре

Италия

Выделено 36 миллионов евро

ФК Лечче готовится к масштабной реконструкции своего стадиона Виа дель Маре

Лечче

Новина українською

Правительство Италии выделило 275 миллионов евро для реконструкции инфраструктуры Таранто и Лечче для проведения 20-х Средиземноморских игр в 2026 году. Из них 36 млн пойдут на восстановление стадиона "Виа дель Маре".

Ремонтные работы предусматривают полное обновление дорожного покрытия, увеличение мест для болельщиков и улучшение условий для людей с ограниченными возможностями.

Стадион "Виа дель Маре" был торжественно открыт в 1966 году, а в 1985 и 2019 годах уже проходили реконструкции.

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Источник:
lecce
Опубликовал: Екатерина Власова
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