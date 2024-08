Официально: Аталанта подписала форварда из Дженоа

"Аталанта" официально объявила о подписании контракта с нападающим Матео Ретеги из "Дженоа".

Итальянцы пока не сообщают деталей сделки, но по информации СМИ, "Аталанта" заплатила за трансфер игрока 25 млн евро плюс еще 3 млн бонусов.

Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui ????



There's a new ???????????????????????????????????? in town: welcome to Bergamo, Mateo ????????????#Retegui || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/T5oU1HPe48