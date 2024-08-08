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Официально: Аталанта подписала форварда из Дженоа
Детали контракта пока остаются в тайне
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" официально объявила о подписании контракта с нападающим Матео Ретеги из "Дженоа".
Итальянцы пока не сообщают деталей сделки, но по информации СМИ, "Аталанта" заплатила за трансфер игрока 25 млн евро плюс еще 3 млн бонусов.
Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 8, 2024
There's a new ???????????????????????????????????? in town: welcome to Bergamo, Mateo ????????????#Retegui || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/T5oU1HPe48
25-летний Матео за всю свою карьеру забил 56 голов и отдал 11 ассистов в 192 матчах.
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