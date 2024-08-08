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Официально: Аталанта подписала форварда из Дженоа

Италия

Детали контракта пока остаются в тайне

Официально: Аталанта подписала форварда из Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" официально объявила о подписании контракта с нападающим Матео Ретеги из "Дженоа".

Итальянцы пока не сообщают деталей сделки, но по информации СМИ, "Аталанта" заплатила за трансфер игрока 25 млн евро плюс еще 3 млн бонусов.

25-летний Матео за всю свою карьеру забил 56 голов и отдал 11 ассистов в 192 матчах.

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