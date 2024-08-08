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Де Хеа станет игроком Фиорентины - Романо

Италия
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Де Хеа станет игроком Фиорентины - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва от футбола присоединится к "Фиорентине".

Как сообщает Фабрицио Романо, между игроком и клубом есть устная договоренность о контракте, который будет рассчитан до июня 2025 года. Соглашение также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Давид готовится пройти медицинское обследование.

Напомним, Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

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Давид де Хеа Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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