Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим

С января 2024 года "Рома" начала путь преображения, отказавшись от футбола Жозе Моуринью, который тянул команду все ниже и ниже. Римский клуб пошел на риск и подписал контракт на полгода с молодым тренером Даниелем Де Росси. Вероятно, не надо говорить о том, что Де Росси - легенда "Ромы". Вся его профессиональная карьера футболиста прошла именно в римском клубе (2001-2019). Конечно, болельщики "волков" возлагали большие надежды на нового коуча, сердце которого принадлежало и принадлежит их любимому клубу.

Коротко о клубе, за цвета которого Артем будет забивать

Очень быстро на смену унылой обстановке в раздевалку "волков" ворвалось бодрое настроение. С первых матчей стало понятно - Де Росси не просто пользуется авторитетом, а и становится ближе к игрокам, что очень важно. Во втором матче тренера во главе "Ромы" все обратили внимание на странное поведение Даниеле. В тот момент, когда его футболист Дибала готовился пробить одиннадцатиметровый, Де Росси подскочил к скамейке запасных и по-мальчишески начал задавать вопрос второму киперу команды: "Как ты думаешь, забьет? Точно забьет?!". После такого всплеска эмоций притихшие игроки оживились, кто-то встал и начал поддерживать своих одноклубников на поле, Дибалу в том числе. "Запасные игроки должны быть душой на поле. Мои шутки помогают немного расслабить и вовлечь ребят в игру", - объяснил после матча Де Росси.

После первых матчей все отметили - "Рома" преобразилась. Многие скептики говорили, что это первые эмоции, скоро команда сдуется. Тем не менее после десяти матчей с Росси результат говорил об обратном. Команда забила почти в два раза больше голов, чем в последних матчах с Моуринью. Пропустила, правда столько же. Де Росси удалось поднять команду с девятого на пятое место в Серии А всего за восемь туров. Сезон "Рома" завершила на шестом месте.

"Рома" быстро стала неудобным соперником для большинства итальянских команд - вертикальные передачи, взлом линий оппонентов, пас не ради сохранения мяча, а ради продвижения его вперед к штрафной соперника. "80% владения мячом нам не прибавят очков. Следует, как стервятники, набрасываться на свободное пространство, идти вперед и забивать", - говорил весной Де Росси своим футболистам.

Большое значение имело и отношение тренера к футболистам. В отличии от Моуринью, Де Росси видит в каждом игроке силу и талант, находит им применение в команде. "У нас все игроки отличные. О каждом из них мечтают топ-клубы Европы. Мы вместе, а значит способны на подвиги". Не удивительно, что после окончания сезона "Рома" подписала контракт с Даниеле Де Росси до лета 2027 года.

Пока что единственный форвард в команде

Скорее всего, если бы Артем попал в "Рому" с Моуринью в прошлом году, можно было смело говорить о неправильном выборе. Но сегодняшняя "Рома" с Де Росси вселяет надежду на то, что Артем заиграет в Риме и станет незаменимым игроком команды.

Летом "волки" устроили распродажу футболистов, которые по мнению Де Росси не вписываются в его философию атакующего футбола. "Рома" продала Андреа Белотти (центральный нападающий), не продлила аренду с еще двумя центрфорвардами - Ромелу Лукаку и Сердаром Азмуном. Тем самым освободила место для Артема Довбика, которого очень хотел видеть в команде Де Росси. По сути, "волки" заменили стареющего Лукаку на перспективного 27-летнего Довбика, который имеет такие же атлетические данные плюс желание заявить о себе еще громче, чем в Ла Лиге с "Жироной". Артем умеет забивать и головой, и с дальней дистанции, и замыкать прострельные передачи. А значит у нападающего есть шанс стать основным игроком атаки римского клуба.

Перед стартом сезона у Артема есть непростая задача. Найти общий язык и сыграться с командой. Конечно, в первую очередь с атакующими футболистами. Кто они? Пауло Дибала - в "Роме" свободный художник, мотор атаки "волков". Сезон 2023/2024 аргентинец завершил с 16-ю голами и 10-ю ассистами. Правый вингер Соуле пришел в "Рому" как и Артем этим летом. Аргентинец не такой опытный, как его соотечественник Дибала, но очень талантливый и умеющий забивать. Левый вингер Стефан Эль-Шаарави способен протащить мяч, обыграть несколько соперников и отдать пас в штрафную. Томмазо Бальданци, атакующий полузащитник в феврале 2024 года присоединился к "волкам". В активе футболиста всего шесть матчей за "Рому", но он уже показал, что может играть практически как Дибала. С молодежки "волков" подтягивается 19-летний Жоау Коста - правый вингер. Все ребята готовы, как сказал Де Росси, лететь вперед, атаковать, отдавать ассисты и забивать.

На острие атаки "волков" будет Артем Довбик. У нашего футболиста есть конкурент - Темми Абрахам. Но Артему нет смысла беспокоиться. Абрахам одной ногой уже в "Милане" (аренда). Ну а если сделка сорвется, "Рома" будет искать футболисту другое место работы, так как игрок не впечатляет главного тренера. Уж очень Темми выглядит неуверенно после разрыва крестов.

Если "Рома" до закрытия трансферного окна не найдет еще одного центрального форварда (чтобы была все-таки конкуренция), Артем будет единоличным центральным нападающим в составе "волков" минимум до января 2025 года.

Вывод пока положительный

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что Артем правильно поступил, отказавшись от перехода в "Атлетико". Во-первых, с Диего Симеоне очень тяжело найти общий язык. И нежелание разговаривать с Артемом во время переговоров о трансфере - прямое доказательство. Во-вторых, Симеоне тоталитарный тренер, не любящий возражений и вольностей на футбольном поле. Артему, который почувствовал вкус свободы в "Жироне", было бы безумно тяжело перестраиваться (хотя украинец и умеет подстраиваться под тренера, четко выполнять все указания). С Де Росси ситуация прямо противоположная.

Многие говорили: "Довбик выбрал Лигу Европы вместо Лиги чемпионов!" Кто сказал, что "Рома" не получит путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона 2024/2025? И кто мог бы дать стопроцентную гарантию, что в "Атлетико" Довбик все еврокубковые матчи провел бы на поле, а не на скамейке запасных?

Италия славиться любовью к соперничеству и азарту. Шумные трибуны на протяжении веков, начиная с Колизея (Древний Рим, гладиаторские бои) невероятно поддерживают своих любимых героев. Если Артем сможет в первых же матчах забить гол и продолжать это делать весь сезон - он станет главным героем "волков" и Рима. Болельщики "Ромы" уже сделали первый шаг - встретили футболиста громкими овациями с надеждой на успех. Фанаты "Ромы" поспешили раздать авансы: "Сегодня трансфер Довбика напоминает приезд Батистуты. Аргентинца купили примерно за 30 млн евро. Он быстро адаптировался, начал забивать и "Рома" выиграла с ним титул чемпиона Серии А" (почему бы и нет?); "Ждем от Довбика минимум 30 голов!"; "Мы верим в "Рому". Клуб возрождается. Довбик - наша надежда!".

Сегодня очень многое зависит от самого Артема - его трудолюбия, стойкости характера, эмоционального состояния. Ну и, конечно, от максимального везения, чтобы мячи от украинского "волка" не летели в штангу или на трибуны, а залетали в ворота соперников. 18 августа "Рома" стартует в сезоне 2024/2025, встречаясь с "Кальяри". Ждем...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine