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Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим

Италия
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Рим встретил Довбика с любовью. Теперь очередь за Артемом

Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

С января 2024 года "Рома" начала путь преображения, отказавшись от футбола Жозе Моуринью, который тянул команду все ниже и ниже. Римский клуб пошел на риск и подписал контракт на полгода с молодым тренером Даниелем Де Росси. Вероятно, не надо говорить о том, что Де Росси - легенда "Ромы". Вся его профессиональная карьера футболиста прошла именно в римском клубе (2001-2019). Конечно, болельщики "волков" возлагали большие надежды на нового коуча, сердце которого принадлежало и принадлежит их любимому клубу.

Коротко о клубе, за цвета которого Артем будет забивать

Очень быстро на смену унылой обстановке в раздевалку "волков" ворвалось бодрое настроение. С первых матчей стало понятно - Де Росси не просто пользуется авторитетом, а и становится ближе к игрокам, что очень важно. Во втором матче тренера во главе "Ромы" все обратили внимание на странное поведение Даниеле. В тот момент, когда его футболист Дибала готовился пробить одиннадцатиметровый, Де Росси подскочил к скамейке запасных и по-мальчишески начал задавать вопрос второму киперу команды: "Как ты думаешь, забьет? Точно забьет?!". После такого всплеска эмоций притихшие игроки оживились, кто-то встал и начал поддерживать своих одноклубников на поле, Дибалу в том числе. "Запасные игроки должны быть душой на поле. Мои шутки помогают немного расслабить и вовлечь ребят в игру", - объяснил после матча Де Росси.

Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим - изображение 1

После первых матчей все отметили - "Рома" преобразилась. Многие скептики говорили, что это первые эмоции, скоро команда сдуется. Тем не менее после десяти матчей с Росси результат говорил об обратном. Команда забила почти в два раза больше голов, чем в последних матчах с Моуринью. Пропустила, правда столько же. Де Росси удалось поднять команду с девятого на пятое место в Серии А всего за восемь туров. Сезон "Рома" завершила на шестом месте.

"Рома" быстро стала неудобным соперником для большинства итальянских команд - вертикальные передачи, взлом линий оппонентов, пас не ради сохранения мяча, а ради продвижения его вперед к штрафной соперника. "80% владения мячом нам не прибавят очков. Следует, как стервятники, набрасываться на свободное пространство, идти вперед и забивать", - говорил весной Де Росси своим футболистам.

Большое значение имело и отношение тренера к футболистам. В отличии от Моуринью, Де Росси видит в каждом игроке силу и талант, находит им применение в команде. "У нас все игроки отличные. О каждом из них мечтают топ-клубы Европы. Мы вместе, а значит способны на подвиги". Не удивительно, что после окончания сезона "Рома" подписала контракт с Даниеле Де Росси до лета 2027 года.

Пока что единственный форвард в команде

Скорее всего, если бы Артем попал в "Рому" с Моуринью в прошлом году, можно было смело говорить о неправильном выборе. Но сегодняшняя "Рома" с Де Росси вселяет надежду на то, что Артем заиграет в Риме и станет незаменимым игроком команды.

Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим - изображение 2

Летом "волки" устроили распродажу футболистов, которые по мнению Де Росси не вписываются в его философию атакующего футбола. "Рома" продала Андреа Белотти (центральный нападающий), не продлила аренду с еще двумя центрфорвардами - Ромелу Лукаку и Сердаром Азмуном. Тем самым освободила место для Артема Довбика, которого очень хотел видеть в команде Де Росси. По сути, "волки" заменили стареющего Лукаку на перспективного 27-летнего Довбика, который имеет такие же атлетические данные плюс желание заявить о себе еще громче, чем в Ла Лиге с "Жироной". Артем умеет забивать и головой, и с дальней дистанции, и замыкать прострельные передачи. А значит у нападающего есть шанс стать основным игроком атаки римского клуба.

Перед стартом сезона у Артема есть непростая задача. Найти общий язык и сыграться с командой. Конечно, в первую очередь с атакующими футболистами. Кто они? Пауло Дибала - в "Роме" свободный художник, мотор атаки "волков". Сезон 2023/2024 аргентинец завершил с 16-ю голами и 10-ю ассистами. Правый вингер Соуле пришел в "Рому" как и Артем этим летом. Аргентинец не такой опытный, как его соотечественник Дибала, но очень талантливый и умеющий забивать. Левый вингер Стефан Эль-Шаарави способен протащить мяч, обыграть несколько соперников и отдать пас в штрафную. Томмазо Бальданци, атакующий полузащитник в феврале 2024 года присоединился к "волкам". В активе футболиста всего шесть матчей за "Рому", но он уже показал, что может играть практически как Дибала. С молодежки "волков" подтягивается 19-летний Жоау Коста - правый вингер. Все ребята готовы, как сказал Де Росси, лететь вперед, атаковать, отдавать ассисты и забивать.

На острие атаки "волков" будет Артем Довбик. У нашего футболиста есть конкурент - Темми Абрахам. Но Артему нет смысла беспокоиться. Абрахам одной ногой уже в "Милане" (аренда). Ну а если сделка сорвется, "Рома" будет искать футболисту другое место работы, так как игрок не впечатляет главного тренера. Уж очень Темми выглядит неуверенно после разрыва крестов.

Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим - изображение 3

Если "Рома" до закрытия трансферного окна не найдет еще одного центрального форварда (чтобы была все-таки конкуренция), Артем будет единоличным центральным нападающим в составе "волков" минимум до января 2025 года.

Вывод пока положительный

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что Артем правильно поступил, отказавшись от перехода в "Атлетико". Во-первых, с Диего Симеоне очень тяжело найти общий язык. И нежелание разговаривать с Артемом во время переговоров о трансфере - прямое доказательство. Во-вторых, Симеоне тоталитарный тренер, не любящий возражений и вольностей на футбольном поле. Артему, который почувствовал вкус свободы в "Жироне", было бы безумно тяжело перестраиваться (хотя украинец и умеет подстраиваться под тренера, четко выполнять все указания). С Де Росси ситуация прямо противоположная.

Многие говорили: "Довбик выбрал Лигу Европы вместо Лиги чемпионов!" Кто сказал, что "Рома" не получит путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона 2024/2025? И кто мог бы дать стопроцентную гарантию, что в "Атлетико" Довбик все еврокубковые матчи провел бы на поле, а не на скамейке запасных?

Италия славиться любовью к соперничеству и азарту. Шумные трибуны на протяжении веков, начиная с Колизея (Древний Рим, гладиаторские бои) невероятно поддерживают своих любимых героев. Если Артем сможет в первых же матчах забить гол и продолжать это делать весь сезон - он станет главным героем "волков" и Рима. Болельщики "Ромы" уже сделали первый шаг - встретили футболиста громкими овациями с надеждой на успех. Фанаты "Ромы" поспешили раздать авансы: "Сегодня трансфер Довбика напоминает приезд Батистуты. Аргентинца купили примерно за 30 млн евро. Он быстро адаптировался, начал забивать и "Рома" выиграла с ним титул чемпиона Серии А" (почему бы и нет?); "Ждем от Довбика минимум 30 голов!"; "Мы верим в "Рому". Клуб возрождается. Довбик - наша надежда!".

Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим - изображение 4

Сегодня очень многое зависит от самого Артема - его трудолюбия, стойкости характера, эмоционального состояния. Ну и, конечно, от максимального везения, чтобы мячи от украинского "волка" не летели в штангу или на трибуны, а залетали в ворота соперников. 18 августа "Рома" стартует в сезоне 2024/2025, встречаясь с "Кальяри". Ждем...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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