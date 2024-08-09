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Новичок Ромы Суле: Я чуть не плакал, когда сделка сорвалась
Футболист высказался об уходе из Ювентуса
Getty Images / Global Images Ukraine
30 июля "Рома" подписала контракт с вингером Матиасом Суле из "Ювентуса".
Футболист прокомментировал свой уход из туринского клуба:
"Я не ожидал, что покину "Юве". Тьяго Мотта сказал мне: ты не уйдешь отсюда, если не принесешь нам 70 миллионов евро. Он хотел, чтобы я остался".
"Я хотел присоединиться к "Роме", я чуть не плакал, когда сделка сорвалась", - сказал Суле.
Напомним, что Матиас заключил соглашение с итальянским клубом на пять лет.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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