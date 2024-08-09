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Новичок Ромы Суле: Я чуть не плакал, когда сделка сорвалась

Италия

Футболист высказался об уходе из Ювентуса

Новичок Ромы Суле: Я чуть не плакал, когда сделка сорвалась

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

30 июля "Рома" подписала контракт с вингером Матиасом Суле из "Ювентуса".

Футболист прокомментировал свой уход из туринского клуба:

"Я не ожидал, что покину "Юве". Тьяго Мотта сказал мне: ты не уйдешь отсюда, если не принесешь нам 70 миллионов евро. Он хотел, чтобы я остался".

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"Я хотел присоединиться к "Роме", я чуть не плакал, когда сделка сорвалась", - сказал Суле.

Напомним, что Матиас заключил соглашение с итальянским клубом на пять лет.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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