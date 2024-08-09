  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Капитан Ромы: Технически Довбик сильнее Лукаку
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ромы: Технически Довбик сильнее Лукаку

Италия
Обновлено

Мнение хавбека "вовков"

Капитан Ромы: Технически Довбик сильнее Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини высказался об украинском форварде Артеме Довбике, который ранее пополнил состав "волков".

"Технически Довбик сильнее Лукаку, он мне больше напоминает Вьери. Артем также может выполнять то, что делал Ромелу, но он живет именно ради гола.

Он тот, кто хочет быть максимум в 16 метрах от воротах или, по крайней мере, быть близко к той зоне, где он знает, что может забить", — сказал Пеллегрини.

По теме
yellow-arrow
Новичок Ромы Суле: Я чуть не плакал, когда сделка сорвалась
yellow-arrow
Довбик - о переходе в Рому: Это правильный клуб для меня
yellow-arrow
Довбик: Я не новый Лукаку, я – Довбик
Ромелу Лукаку Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Messagero
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 18:22
Пока Довбик нежно по ляжкам своими руками водит.. Дальше посмотрим..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 18:22
Пока Довбик нежно по ляжкам своими руками водит.. Дальше посмотрим..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости