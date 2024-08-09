Капитан Ромы: Технически Довбик сильнее Лукаку

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини высказался об украинском форварде Артеме Довбике, который ранее пополнил состав "волков".

"Технически Довбик сильнее Лукаку, он мне больше напоминает Вьери. Артем также может выполнять то, что делал Ромелу, но он живет именно ради гола.

Он тот, кто хочет быть максимум в 16 метрах от воротах или, по крайней мере, быть близко к той зоне, где он знает, что может забить", — сказал Пеллегрини.