Ибрагимович: Мората - идеальный нападающий для Милана

Советник компании владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал переход Альваро Мораты в итальянский клуб.

"Мы искали полноценного нападающего, присутствующего как на поле, так и за его пределами. Мората является идеальным для нас. Он был капитаном на Евро и лидером для своих партнеров по команде, он победитель и чемпион на клубном и международном уровнях. Альваро имеет ДНК "Милана" и является победителем".