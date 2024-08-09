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Ибрагимович: Мората - идеальный нападающий для Милана

Италия
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Специалист поделился своими мыслями

Ибрагимович: Мората - идеальный нападающий для Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник компании владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал переход Альваро Мораты в итальянский клуб.

"Мы искали полноценного нападающего, присутствующего как на поле, так и за его пределами. Мората является идеальным для нас. Он был капитаном на Евро и лидером для своих партнеров по команде, он победитель и чемпион на клубном и международном уровнях. Альваро имеет ДНК "Милана" и является победителем".

19 июля Мората с "россонери" подписал контракт, который действует до 30 июня 2028 года.

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Златан Ибрагимович Альваро Мората Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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