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Ибрагимович: Мората - идеальный нападающий для Милана
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник компании владельцев "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал переход Альваро Мораты в итальянский клуб.
"Мы искали полноценного нападающего, присутствующего как на поле, так и за его пределами. Мората является идеальным для нас. Он был капитаном на Евро и лидером для своих партнеров по команде, он победитель и чемпион на клубном и международном уровнях. Альваро имеет ДНК "Милана" и является победителем".
19 июля Мората с "россонери" подписал контракт, который действует до 30 июня 2028 года.
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