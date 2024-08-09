Кубок Италии. Сассуоло из Серии Б легче, как и Удинезе без Каннаваро

Кубок Италии. Первый раунд

"Сассуоло" (II) - "Читтаделла" (II) 2:1

Голы: Мулаттьери 45, Лорьенте 58 - Бальдини 48

Официально Кубок Италии стартовал еще неделю тому. Но тогда состоялись лишь четыре матча, в предварительном раунде, который даже не транслировался по телевидению. На этот раз же Первый раунд состоит из 16-ти матчей, в том числе и с участием команд Серии А. Открыл раунд, правда, матч без участия такой команды. Хотя с участием команды, игравшей в Высшем дивизионе 11 лет подряд и лишь в сезоне 2023/24 вылетевшей.

"Сассуоло" испытывал огромные проблемы в Кубке, даже когда весьма прилично выглядел в Серии А. Вылетал из Коппа от команд из низших дивизионов - "Чезены", "Перуджи", СПАЛ, "Модены", побеждал лишь в овертайме "Козенцу" и в серии пенальти - "Специю". Но на этот раз справился. Выбил "Читтаделлу", всегда борющуюся за выход в Серию А, а в Кубке в предыдущих двух сезонах выбивавшую в гостях "Лечче" и "Эмполи" из нее же.

"Нероверди" сменили тренера - Фабио Гроссо вместо Давиде Баллардини, но в целом сохранили состав предыдущего сезона. И все же кое-кто хочет уйти. Ведущий форвард Андреа Пинамонти не играл, и его дублер (также в предыдущем сезоне) Самуэле Мулаттьери доказал, что замена есть. В концовке равного, с моментами у ворот обеих команд, первого тайма он был выведен Байрами на вратаря и забил.

Хочет уйти и Арман Лорьенте. Но он отлынивать не стал, а играл еще с первых минут и принес своей команде победу ударом из-за пределов штрафной. После того, как соперник Энрико Бальдини сравнял счет в начале второго тайма, также издали.

"Сассуоло" выходит на победителя матча "Лечче" - "Мантова".

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"Удинезе" - "Авеллино" (II) 4:0

Голы: Бреннер 41, Товен 50 (пен.), Лукка 58, Дэвис 87

Во втором матче дня наконец стартовала и команда Серии А. "Удинезе" выцарапал место там в предыдущем сезоне в последнем туре. Так что логичнее было предположить, что сохранит свой состав. Он и сохранил. В стартовом составе сегодня за него вышли лишь игроки, защищавшие его цвета и в предыдущем сезоне. Такие и забили все мячи. Добыв легкую победу.

Тренер в команде изменился. Несмотря на спасение, с Фабио Каннаваро решили расстаться. Пришел Коста Руньяич, уроженец Австрии, тренировавший большую часть карьеры в низших лигах Германии, а в последние сезоны - в Высшей лиге Польши. И как раз с ним, по крайней мере, в Кубке, удалось начать мощно. Пусть и против команды Серии Б. Зато игравшей неделю назад и победившей "Юве Стабия" в Кубке (3:1).

Здесь также счет был открыт в концовке первого тайма. Товен оставил Бреннера в центре штрафной. В начале второго тайма тот же Товен реализовал пенальти, назначенный за руку соперника. Вскоре Товен (вновь) и Лукка разыграли контратаку, и все стало ясно. Дэвис в концовке лишь добил. С ассиста Самарджича, который также очень хочет уйти, но также поработал.

"Удинезе" встретится с "Салернитаной" или "Специей".