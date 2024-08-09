Легенда возвращается. Де Хеа подписал контракт с Фиорентиной

Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва от футбола присоединится к "Фиорентине".

Футболист подписал годичный контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, Де Хеа находился без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

Давид за всю свою карьеру провел 664 поединка, в которых пропустил 740 мячей; 223 матч отыграл на ноль.