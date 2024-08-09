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Легенда возвращается. Де Хеа подписал контракт с Фиорентиной
Давид присоединился к клубу Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва от футбола присоединится к "Фиорентине".
Футболист подписал годичный контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Benvenuto a Firenze, David ????????⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/aogDIcMZpU— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2024
Напомним, Де Хеа находился без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.
Давид за всю свою карьеру провел 664 поединка, в которых пропустил 740 мячей; 223 матч отыграл на ноль.
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