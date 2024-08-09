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Легенда возвращается. Де Хеа подписал контракт с Фиорентиной

Италия

Давид присоединился к клубу Серии А

Легенда возвращается. Де Хеа подписал контракт с Фиорентиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва от футбола присоединится к "Фиорентине".

Футболист подписал годичный контракт, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, Де Хеа находился без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

Давид за всю свою карьеру провел 664 поединка, в которых пропустил 740 мячей; 223 матч отыграл на ноль.

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