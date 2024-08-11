Вечно недовольный. Найдет ли Альваро Мората дом в Милане и мир в самом себе?

"Везунчик", "самый везучий футболист в мире", - такие реакции были популярны в комментариях о переходе Альваро Мораты из "Атлетико" Мадрид в "Милан". Причем от болельщиков обоих клубов и от нейтральных. Многие не понимают, чем испанец заслужил честь побывать в таких клубах как мадридский "Реал", "Ювентус", "Атлетико", "Челси", а теперь и в миланском гранде. И вправду, чем?

Вместо Жиру, в помощь Леау

Примечательно, что "Атлетико" потерял его после его лучшего сезона в карьере по забитым мячам - 21-го во всех турнирах. После победы на Чемпионате Европы. Правда, остановить это "матрасники" не могли из-за крайне низкой "клаусулы" в его контракте - 13-ти миллионов евро. "Милан" даже не сообщал им о переговорах, из-за чего они обиделись и на итальянцев, и на самого Морату.

Впрочем, ясно же, что без самого игрока, без его желания такой переход не состоялся бы. А он желал. В отличие от лета 2023-го года, когда отказался. Теперь же еще во время Евро он и его супруга давали острые интервью, жалуясь, что его не уважают в Испании, постоянно критикуют, чуть ли не преследуют. Альваро даже заявил, что лучшее место для испанцев - это Италия.

Лучше всего, свободнее всего он как раз и чувствовал себя в Италии, в двух своих каденциях в "Ювентусе" (в 2014-16 и 2020-22 годах). Там его интервью были наиболее радостными, настроение - наиболее положительным, игра - наиболее раскрепощенной. В конце концов, там он нашел свою супругу-итальянку.

Так что за его возвращение в места, где был счастлив, можно порадоваться. При этом он не вошел в третий раз в ту же туринскую реку, а пошел в новый клуб, что освежает, добавляет мотивации. Тем более, что в "Милане" освободилось место. 37-летний Оливье Жиру ушел, Лука Йович даже близко не считается первым форвардом, а больше никого нет. Именно Альваро должен возглавить атаку.

Жиру очень полюбился болельщикам "россонери". Все соглашаются, что снял "проклятие девятого номера", с которым на спине в команде после Филиппо Индзаги лишь проваливались. При этом играл не совсем ровно. И не сказать, чтобы забивал много. 49 голов и 20 ассистов в 132-ух матчах во всех турнирах - показатели очень даже в духе Мораты, которых он более чем способен достичь.

В "Ювентусе" в двух каденциях Альваро достиг 59-ти голов и 39-ти ассистов в 195-ти матчах - то есть чуть-чуть больше в среднем результативных ТТД за матч, чем Жиру за три года в "Милане" (0.53-0.52). При этом оба в этих командах были любимы, и их каденции считаются успешными.

Остается лишь повторить такие цифры, играть с желанием, умом и на команду, что испанец как раз умеет. Как в "Реале", когда играл на фланге, да и вообще в подыгрыше у Криштиану Роналду и Карима Бензема, в "Атлетико" в подыгрыше у Антуана Гризманна, в "Ювентусе" - у того же Роналду, а до того - у Пауло Дибалы, Карлоса Тевеса.

И как в сборной на Евро-2024, где, как сам признался, работал "укладчиком кирпичей" для Ламина Ямаля, Нико Уильямса, Дани Ольмо, то есть не мешал им, а делал за них всю черную работу в глубине поля. Здесь также способен так поработать для Рафаэля Леау, Кристиана Пулишича, Самуэля Чуквуэзе - игроков с потенциалом обилия голов и ассистов. Нужно лишь освободить простор для них.

Сам Альваро заявляет, что "Милан" по построению, по стилю, по акценту игры очень похож на нынешнюю сборную Испании.

Он ведь моложе на три года, чем был Жиру во время прихода в "Милан" - 31 против 34-ех. И контракт на четыре года, так что время раскрутиться, набрать форму есть. И заплаченная за него сумма мала, потому не будет висеть на нем тяжелой ношей. И болельщики "россонери" от Златана и Жиру привыкли, что их ведущий форвард - возрастной и не слишком забивной игрок.

В предыдущем сезоне Мората и вправду показывал очень хорошую статистику. Причем не только в голах, ударах по воротам, xG. Он также был одним из лидеров среди форвардов в Ла Лиге по отборам мяча, перехватам, успешным дуэлям на втором этаже. Он всегда много двигается и тяжело работает, и это у него не отнять. Именно потому его и брали так много Топ-клубов и Топ-тренеров.

Сам Альваро на первой пресс-конференции позавчера заявил, что разговор со Златаном, Главным советником и де-факто сильнейшим человеком в клубе после владельца Герри Кардинале, привел его в "Милан", что "Милан" очень его хотел, и потому уже на Евро он чувствовал себя игроком "Милана". Что готов выслушивать любую критику от Ибры.

Он обещает "бегать как собака, прессинговать". Обещает быть лидером и тащить команду за собой. "Я буду напоминать игрокам каждое утро, чего они стоят". Заявляет, что ему неинтересно, сколько голов забьет, а интересуют лишь победы, трофеи ("не хочу забивать и быть героем, хочу побеждать"). Что желает принести клубу 20-ое Скудетто.

Он уже несколько раз заявил, что ныне пребывает в лучшей форме в карьере, потому что повзрослел. И пришел в идеальное место в идеальный момент карьеры.

И Златан явно с ним на одной волне. Поскольку заявляет, что "Милан" искал цельного вариативного форварда, а также лидера для самого молодого состава в лиге. "Он - чемпион, победитель, у него ДНК "Милана". Ему не нужно расти. Он уже на вершине, уже цельный игрок".

Швед упирал и на психологию, на простые человеческие чувства. "Я обещал ему, что принесу ему радость и за пределами поля". А такую радость Альваро редко видел. Видел лишь в Италии.

Игрок без комфорта, клуб без амбиций

Звучит все неплохо, и для самого Мораты такой переход - абсолютно правильное решение. С другой стороны, если в родном городе, в Мадриде, он не чувствует себя дома, своим, на своем месте, тем более - на волне после победы на Евро с капитанской повязкой - ему можно только посочувствовать. И вряд ли можно ожидать, что его прорвет в чужом.

Он вообще кажется человеком неспокойным, нервным, не живущим в мире с самим собой. Он везде жалуется, ему везде некомфортно, неудобно.

Он жаловался, что не может жить в Лондоне, что не может жить в Испании, что критика задевает его, что его клубы не поддерживают его. А Джанлуиджи Буффон рассказывал, что и в Турине, в "Ювентусе" испанец жаловался ему на негативные эмоции, на тревогу.

Причем, похоже, эта бомба была заложена в нем с детства. Ведь его мать - ярая болельщица "Реала" и хотела, чтобы сын никогла не покидал этот клуб. А дед - ярый болельщик "Атлетико", даже получивший от клуба грамоту за вклад в его развитие. Альваро начинал в академии "Атлетико", но обиделся, что мало играл, и ушел в "Хетафе". Заявив, что больше никогда не вернется к "матрасникам"...

В юности он даже потерял интерес к футболу и хотел заняться теннисом. Но признал, что слишком нетерпелив для этого вида спорта. Также родители забирали его из футбола, требуя, чтобы улучшил оценки в школе.

Да и клуб, в который он переходит, ныне на перепутье. Кардинале, как любой американец, хочет зарабатывать, а не тратить. "Милан" и вправду зарабатывает, по росту доходов и стоимости один из лучших в Европе. После 17-ти лет подряд с убытками он уже второй сезон подряд с прибылью. Но эти деньги не идут на трансферы.

Паоло Мальдини после Скудетто-2022 требовал переходить на более высокий уровень, начать тратить гораздо больше. Иначе в Европейские гранды клуб не вернется. А останется одним из аж семи лидеров в Италии с надеждой еще когда-то зацепить Скудетто. В том числе и из-за таких требований Мальдини был уволен. Тратить Кардинале не желает.

До начала сезона в Серии А всего неделя, а дыры в крайне слабых в предыдущем сезоне центре поля и обороне заткнуты лишь одним новым игроком. Торгуются за каждый миллион вокруг игрока сборной Франции на Евро-2024 Юссуфа Фофана, за которого "Монако" требует всего лишь около 20-ти. В атаке новый лишь Мората, и судорожно ищут еще одного форварда.

В начале лета "Милан" вроде бы серьезно намеревался выложить 40 миллионов евро за форварда Джошуа Зиркзее, но отказался платить 15 миллионов комиссионных его агенту. Но и вправду ли намеревался, учитывая, что вместо сорока выложил за форварда 13 и до сих пор отказывается выложить больше за еще одного?

Ну и новый главный тренер не располагает к амбициозности. Болельщики команды ожидали гораздо более статусное имя, чем Паулу Фонсека, наибольшее достижение которого в Лиге Чемпионов в карьере - 1/8 финала, а в Лиге Топ-5 - четвертое место. В клубе говорят о желании развивать молодежь, об экономическом балансе, о красивом атакующем футболе. А что насчет результата, трофеев?

Болельщики "россонери" недовольны, ропщут, считают, что клуб не амбициозен и не пытается вернуться в гранды европейского футбола, не способен брать большие трофеи. Ничего особенного от сезона 2024/25 они не ожидают. Таким образом, получается, что Мората перешел в наименее амбициозный клуб в своей карьере.

Сумеет ли он своим опытом, авторитетом, тяжелой работой на поле и в раздевалке сломать потолок и вытащить команду выше, чем кажется способной? Сумеет ли превратить Леау, Пулишича, Лофтуса-Чика в Ямаля, Уильямса, Ольмо? Крайне сомнительно, учитывая его прошлое и недостатки. Хотя, может, поверим ему, что он вступает в лучшие годы карьеры? Поверим, что вернулся в любимую страну?

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