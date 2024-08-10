Ювентусу предложили Хуммельса, но туринцы отказались от защитника

Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс был предложен туринскому "Ювентусу", но "бьянконерри" отказались от такого трансфера. Об этом сообщает Николо Скира.

Центрбэк мог перейти на правах свободного агента. Однако у туринцев – другие планы по усилению обороны.

Последние пять лет Матс провел в "Боруссии" Дортмунд. В частности, в прошлом сезоне на счету Хуммельса четыре гола, один ассист, восемь желтых карточек и одна красная в 40 матчах. В том числе 13 поединков он провел в рамках Лиги чемпионов – все встречи по 90 минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в пять миллионов евро.