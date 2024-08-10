  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентусу предложили Хуммельса, но туринцы отказались от защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентусу предложили Хуммельса, но туринцы отказались от защитника

Италия

Имеют другие планы

Ювентусу предложили Хуммельса, но туринцы отказались от защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс был предложен туринскому "Ювентусу", но "бьянконерри" отказались от такого трансфера. Об этом сообщает Николо Скира.

Центрбэк мог перейти на правах свободного агента. Однако у туринцев – другие планы по усилению обороны.

Последние пять лет Матс провел в "Боруссии" Дортмунд. В частности, в прошлом сезоне на счету Хуммельса четыре гола, один ассист, восемь желтых карточек и одна красная в 40 матчах. В том числе 13 поединков он провел в рамках Лиги чемпионов – все встречи по 90 минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в пять миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Кубок Италии. Ассист Малиновского помогает Дженоа, команда Несты также продирается дальше
yellow-arrow
Легенда возвращается. Де Хеа подписал контракт с Фиорентиной
yellow-arrow
Ланс арендовал ангольского форварда Фиорентины
Матс Хуммельс Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости