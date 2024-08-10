Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Играли в шахматном порядке". Тренер Дженоа подвел итоги матча Кубка Италии
Доволен игрой в 1/32
Фото: Alberto Benaglia
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино на пресс-конференции после матча 1/32 финала Кубка Италии против "Реджаны" прокомментировал действия игроков, в частности украинца Руслана Малиновского.
"Мы сыграли отличный матч по балансу и порядку, я очень горжусь ребятами. Мы создавали много ситуаций, делали удары по воротам, могли даже достичь большего результата. Вчера Френдруп и Малиновский играли в шахматном порядке. Если один поднимается, другой опускается. Аспект, над которым мы можем работать - это построение. Когда можем сделать численное преимущество, мы должны создать условия, чтобы выйти из-под прессинга и выбежать один на один", — сказал главный тренер "Дженоа".
Напомним, матч 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" сыграет 25 сентября.
Популярное сейчас
- Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами
- Насыщенная борьба между США и Китаем, Япония возвращается в топ-4, Украина теряет 3 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Конкурент Мудрика может сменить Челси на Ювентус