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"Играли в шахматном порядке". Тренер Дженоа подвел итоги матча Кубка Италии

Италия

Доволен игрой в 1/32

"Играли в шахматном порядке". Тренер Дженоа подвел итоги матча Кубка Италии

Фото: Alberto Benaglia

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино на пресс-конференции после матча 1/32 финала Кубка Италии против "Реджаны" прокомментировал действия игроков, в частности украинца Руслана Малиновского.

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"Мы сыграли отличный матч по балансу и порядку, я очень горжусь ребятами. Мы создавали много ситуаций, делали удары по воротам, могли даже достичь большего результата. Вчера Френдруп и Малиновский играли в шахматном порядке. Если один поднимается, другой опускается. Аспект, над которым мы можем работать - это построение. Когда можем сделать численное преимущество, мы должны создать условия, чтобы выйти из-под прессинга и выбежать один на один", — сказал главный тренер "Дженоа".

Напомним, матч 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" сыграет 25 сентября.

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
CalcioGenoa.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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