Официально: Алексис Санчес возвращается в Удинезе спустя 13 лет

35-летний нападающий присоединится к фриульцам на правах свободного агента. Стороны подпишут контракт на один сезон.

В 2006-м итальянский клуб приобрел перспективного футболиста за 3 млн долларов у чилийского "Кобрелоа". Его дважды отдавали в аренду, а в кампании 2008/09 атакующий полузащитник начал постепенно пробиваться в основу.

В составе "зебр" Алексис отыграл 96 встреч во всех турнирах и забил 20 голов. Летом 2011 года Санчеса продали в "Барселону" за 26 млн евро.