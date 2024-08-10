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Официально: Алексис Санчес возвращается в Удинезе спустя 13 лет

Италия

Чилиец отправляется в свою первую европейскую команду

Официально: Алексис Санчес возвращается в Удинезе спустя 13 лет

Фото - Dino Panato / Getty Images

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35-летний нападающий присоединится к фриульцам на правах свободного агента. Стороны подпишут контракт на один сезон.

Читайте такжеИзвестно, где продолжит карьеру 35-летний Алексис Санчес

В 2006-м итальянский клуб приобрел перспективного футболиста за 3 млн долларов у чилийского "Кобрелоа". Его дважды отдавали в аренду, а в кампании 2008/09 атакующий полузащитник начал постепенно пробиваться в основу.

В составе "зебр" Алексис отыграл 96 встреч во всех турнирах и забил 20 голов. Летом 2011 года Санчеса продали в "Барселону" за 26 млн евро.

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Алексис Санчес Удинезе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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