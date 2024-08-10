Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко против Довбика. Украинцы будут играть в спарринге Эвертон - Рома
В стартовых составах
УАФ
Сегодня, 10-го августа, состоится контрольный матч между "Эвертоном" и "Ромой". В стартовые составы обеих команд попали украинцы.
Защитник Виталий Миколенко будет играть с первых минут за "ирисок". Оборонец наиграется в старте команды после травмы.
Today's Toffees to face @OfficialASRoma! ???? pic.twitter.com/9yBQSwLsuY— Everton (@Everton) August 10, 2024
За итальянцев будет выступать нападающий Артем Довбик, который присоединился к клубу во время летнего трансферного окна.
???? Ecco la nostra formazione per #EvertonRoma ????#ASRoma pic.twitter.com/EOJD6o4of2— AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2024
Игра "Эвертон" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Сегодня возвращается передача Украина футбольная
- Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Гасперини - о Копмейнерсе: Играть он больше не будет. Аталанта чувствует себя шантажированной
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Карпаты подписали нападающего из Кривбасса