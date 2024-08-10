Миколенко против Довбика. Украинцы будут играть в спарринге Эвертон - Рома

Сегодня, 10-го августа, состоится контрольный матч между "Эвертоном" и "Ромой". В стартовые составы обеих команд попали украинцы.

Защитник Виталий Миколенко будет играть с первых минут за "ирисок". Оборонец наиграется в старте команды после травмы.

За итальянцев будет выступать нападающий Артем Довбик, который присоединился к клубу во время летнего трансферного окна.

Игра "Эвертон" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.