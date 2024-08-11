Конте: Сегодня все получили хорошую дозу реальности

В дебютном матче Антонио Конте на посту главного тренера "Наполи" дома в Первом раунде Кубка Италии прошел "Модену" из Серии Б лишь в серии пенальти после 0:0 в основное время (дополнительное на этой стадии не предусмотрено). По окончании матча специалист дал свой комментарий Mediaset. Его слова приводит TuttoMercatoWeb:

"Считаю ли я, что тактическая схема 3-4-2-1 лучшая для этой команды? В предыдущем сезоне "Наполи" всегда играл по схеме 4-3-3 и завершил в лиге десятым. С нынешней системой перекрытие поля лучше. Вингеры Хвича Кварацхелия и Маттео Политано могут приспособиться к этой игре, для них речь о важной эволюции и они более мобильны. Сегодня мы нанесли 28 ударов по воротам, но, когда ты бьешь, ты должен попадать в створ. В статистическом плане игра шла в одни ворота, мы им мало позволяли. Но перед их воротами мы не были четкими, также не искали человека перед воротами достаточно часто. А соперник играл в ту игру, в которую должен был".

Также Конте оценил ситуацию с форвардами, а конкретно - с Виктором Осимхеном, желающим уйти из клуба. В этом матче он не был в заявке: "Мы должны продолжать работать. Впереди очень много работы, для меня на поле, и также для клуба. Существуют объективные проблемы, о которых я не хочу лишний раз напоминать. Хотя невозможно делать вид, что ничего не происходит. Я понимаю ситуацию, я пришел с энтузиазмом и полностью в распоряжении клуба. У нас есть некоторые проблемы с трансферами. Многие не хотят идти в "Наполи", поскольку мы не играем в Еврокубках в этом сезоне. Я хочу лучшего для "Наполи" и хочу усиления состава".

"Сегодня все получили хорошую дозу реальности".

Также состояние неаполитанцев прокомментировал главный тренер "Модены" Пьерпаоло Бизоли: "Мы очень довольны игрой. Мы были ближе к голу, чем они. Мы были четкими, организованными против команды, выигравшей чемпионат с огромным отрывом два года тому, на ее стадионе с 55-ю тысячами зрителей. Никто не атаковал нас из глубины поля, потому мы сохраняли плотность без проблем. Осимхен атакует из глубины, и это нарушает ваши линии. Но его сегодня не было".

"Конте не нужны адвокаты. Он работает. Они все еще должны отработать тренировочный лагерь. Я полностью уверен в нем, потому что знаю, как он работает. Сейчас он дает игрокам большие нагрузки, и потому у них нет блеска в игре. Когда физическое состояние улучшится, команда появится".

Напомним, что "Наполи" играет на такой ранней стадии Кубка впервые с 2009-го года. Причина - неудачный предыдущий сезон в Серии А.

Следующий соперник неаполитанцев в Кубке определится в матче "Парма" - "Палермо".