Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи

Вингер "Бенфики" Давид Нерес хочет перейти в "Наполи". Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Х.

По информации журналиста, бразилец отклоняет предложения от других команд, ведь он уже согласовал условия личного контракта с "Наполи". Отмечается, что Нерес в "Наполи" будет получать около 3 миллионов евро в год.

David #Neres is getting closer to #Napoli from #Benfica. The brazilian winger wants to join Napoli and has already turned down 2 other bids to sign for the italian club, which are in talks with Benfica to reach an agreement about the formula of the deal. Agreed personal terms… https://t.co/WbrMfKcYeJ