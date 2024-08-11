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Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи

Италия

Давид Нерес хочет перейти только в Наполи

Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи

Фото: SL Benfica

Новина українською

Вингер "Бенфики" Давид Нерес хочет перейти в "Наполи". Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Х.

По информации журналиста, бразилец отклоняет предложения от других команд, ведь он уже согласовал условия личного контракта с "Наполи". Отмечается, что Нерес в "Наполи" будет получать около 3 миллионов евро в год.

Напомним, 27-летний полузащитник принял участие в 35 играх во всех турнирах, отличившихся 5 голами и 10 результативными передачами.

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Бенфика (Лиссабон) Наполи Давид Нерес
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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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