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Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи
Давид Нерес хочет перейти только в Наполи
Фото: SL Benfica
Вингер "Бенфики" Давид Нерес хочет перейти в "Наполи". Об этом сообщает журналист Николо Скиря в Х.
По информации журналиста, бразилец отклоняет предложения от других команд, ведь он уже согласовал условия личного контракта с "Наполи". Отмечается, что Нерес в "Наполи" будет получать около 3 миллионов евро в год.
David #Neres is getting closer to #Napoli from #Benfica. The brazilian winger wants to join Napoli and has already turned down 2 other bids to sign for the italian club, which are in talks with Benfica to reach an agreement about the formula of the deal. Agreed personal terms… https://t.co/WbrMfKcYeJ— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 10, 2024
Напомним, 27-летний полузащитник принял участие в 35 играх во всех турнирах, отличившихся 5 голами и 10 результативными передачами.
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