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Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий

Италия

Готов конкурировать с украинцем

Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам прокомментировал переход Артема Довбика из "Жироны" в "Рому".

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"С детства я привык к конкуренции и борьбе за место в составе, Довбик - сильный нападающий, я его принял. Мы два игрока, возможно, когда-нибудь тренер даст нам возможность играть вместе, а если нет, то мы будем поддерживать друг друга", — ответил. Абрахам.

Напомним, вчера "Рома" сыграла против "Эвертона", матч завершился со счетом 1:1. Артем Довбик вышел в стартовом составе.

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Артем Довбик Рома Тэмми Абрахам
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Источник:
La Roma24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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