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Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий
Готов конкурировать с украинцем
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам прокомментировал переход Артема Довбика из "Жироны" в "Рому".
"С детства я привык к конкуренции и борьбе за место в составе, Довбик - сильный нападающий, я его принял. Мы два игрока, возможно, когда-нибудь тренер даст нам возможность играть вместе, а если нет, то мы будем поддерживать друг друга", — ответил. Абрахам.
Напомним, вчера "Рома" сыграла против "Эвертона", матч завершился со счетом 1:1. Артем Довбик вышел в стартовом составе.
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Источник:La Roma24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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