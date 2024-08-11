Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам прокомментировал переход Артема Довбика из "Жироны" в "Рому".

"С детства я привык к конкуренции и борьбе за место в составе, Довбик - сильный нападающий, я его принял. Мы два игрока, возможно, когда-нибудь тренер даст нам возможность играть вместе, а если нет, то мы будем поддерживать друг друга", — ответил. Абрахам.