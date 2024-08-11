  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон

Италия

Хочет продемонстрировать фантастический результат

Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека назвал ключевую цель, которая будет стоять перед "Миланом" в сезоне 2024/25.

"Я очень доволен работой и мужеством моих игроков. Наша цель – выиграть Скудетто", – заявил Фонсека после завершения предсезонного тура команды в США.

В предсезонном туре "Милан" сыграл с "Рапидом" 1:1, "Манчестер Сити" 3:2, мадридским "Реалом" 1:0 и "Барселоной" 2:2 (пен. 4:3).

Напомним, первый матч "Милана" в сезоне 2024/25 состоится 17 августа против "Торино".

По теме
yellow-arrow
Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий
yellow-arrow
Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи
yellow-arrow
Вечно недовольный. Найдет ли Альваро Мората дом в Милане и мир в самом себе?
Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 13:50
Вболівайте за Фон Секу!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 13:50
Вболівайте за Фон Секу!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости