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Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон
Хочет продемонстрировать фантастический результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека назвал ключевую цель, которая будет стоять перед "Миланом" в сезоне 2024/25.
"Я очень доволен работой и мужеством моих игроков. Наша цель – выиграть Скудетто", – заявил Фонсека после завершения предсезонного тура команды в США.
В предсезонном туре "Милан" сыграл с "Рапидом" 1:1, "Манчестер Сити" 3:2, мадридским "Реалом" 1:0 и "Барселоной" 2:2 (пен. 4:3).
Напомним, первый матч "Милана" в сезоне 2024/25 состоится 17 августа против "Торино".
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Источник:Reuters
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Kondor (Веселе)
11.08.2024 в 13:50
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