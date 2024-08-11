Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека назвал ключевую цель, которая будет стоять перед "Миланом" в сезоне 2024/25.

"Я очень доволен работой и мужеством моих игроков. Наша цель – выиграть Скудетто", – заявил Фонсека после завершения предсезонного тура команды в США.

В предсезонном туре "Милан" сыграл с "Рапидом" 1:1, "Манчестер Сити" 3:2, мадридским "Реалом" 1:0 и "Барселоной" 2:2 (пен. 4:3).

Напомним, первый матч "Милана" в сезоне 2024/25 состоится 17 августа против "Торино".