  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Не желает быть в Наполи. Осимхен подал запрос о трансфере
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не желает быть в Наполи. Осимхен подал запрос о трансфере

Италия

Спортивный директор Наполи подтвердил желание Виктора

Не желает быть в Наполи. Осимхен подал запрос о трансфере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли сообщил, что Виктор Осимхен подал запрос на трансфер.

По информации Джунтоли, нигерийский нападающий попросил о переходе. Спортивный директор заявил, что не стоит беспокоиться из-за возможного ухода Осимхена, ведь клуб способен его заменить наилучшим образом.

Читайте такжеВингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Наполи" не продаст нигерийского форварда дешевле 100 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Шахтера рассказал о ключевой цели на этот сезон
yellow-arrow
Тэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий
yellow-arrow
Вингер Бенфики стал ближе к трансферу в Наполи
Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GetFootBallNewsItaly
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости