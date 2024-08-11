Не желает быть в Наполи. Осимхен подал запрос о трансфере

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли сообщил, что Виктор Осимхен подал запрос на трансфер.

По информации Джунтоли, нигерийский нападающий попросил о переходе. Спортивный директор заявил, что не стоит беспокоиться из-за возможного ухода Осимхена, ведь клуб способен его заменить наилучшим образом.

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Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Наполи" не продаст нигерийского форварда дешевле 100 миллионов евро.