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Не желает быть в Наполи. Осимхен подал запрос о трансфере
Спортивный директор Наполи подтвердил желание Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли сообщил, что Виктор Осимхен подал запрос на трансфер.
По информации Джунтоли, нигерийский нападающий попросил о переходе. Спортивный директор заявил, что не стоит беспокоиться из-за возможного ухода Осимхена, ведь клуб способен его заменить наилучшим образом.
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Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Наполи" не продаст нигерийского форварда дешевле 100 миллионов евро.
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Источник:GetFootBallNewsItaly
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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